Serie B: La Ristopro Fabbriano apre il girone di ritorno in trasferta a Empoli

La Ristopro Janus Basket Fabriano inizia il girone di ritorno con l’anticipo del sabato sera, alle ore 21, alla Palestra Lazzeri contro la USE Computer Gross Empoli. La squadra di Daniele Aniello ha chiuso il girone d’andata al terzo posto, mentre la compagine toscana di coach Luca Valentino è penultima con due vittorie, l’ultima delle quali ottenuta il 4 dicembre sul parquet della Vigor Matelica.

Empoli ha operato un avvicendamento rispetto alla squadra che mise in difficoltà la Ristopro nella prima partita stagionale, avendo anche 18 punti di vantaggio nel secondo quarto della sfida del PalaChemiba, vinta alla fine dai biancoblù 88-74: è infatti arrivato il play Valerio Costa, ex Civitanova, al posto di Anfernee Hidalgo. Nel quintetto agiscono sul perimetro i temibili Alessandro Antonini, che nell’ultima partita casalinga di due settimane fa ha realizzato il massimo stagionale di 25 punti, e l’esperto Andrea Casella. A presidio dei tabelloni ci sono capitan Daniele Sesoldi e Obinna Nwokoye. In panchina ci sono risorse under per coach Valentino: il play 2005 Lorenzo Baccetti, gli esterni Mauro Marchioli e Luca Giannone, i lunghi Marco Mazzoni e Matteo Menichetti.

Appuntamento sabato 21 gennaio, palla a due alle 21.00.