Serie B: Troppa Rieti per Ancona. La Luciana Mosconi sconfitta al PalaSojourner

Fa freddissimo al PalaSoujorner e non solo per la temperatura polare all’interno del palasport. Pesante sconfitta per la Luciana Mosconi Ancona che regge tre minuti e mezzo allo strapotere della capolista Real Sebastiani Rieti a cui è sufficiente una repentina accelerata a metà del primo quarto per mettere alle code una fragile formazione dorica. I sabini si dimostrano in grande forma e spadroneggiano una pallacanestro a tratti ingiocabile per una Luciana Mosconi che si sgretola alla presenza delle prime difficoltà e non riesce mai ad arginare lo strapotoere avversario.

Coen parte di nuovo con Ambrosin in quintetto e Bedin dalla panchina. Rieti ritrova Tomasini e lascia fuori nel valzer dei senior l’ex Paesano. La Real Sebastiani va subito bene in attacco e mette subito Tomasini in evidenza. Panzini tiene i dorici in scia con un gioco da tre punti per il 10-7 a -6’31” alla fine del primo quarto. Rieti ha però già pronto il colpo del k.o. Parziale di 20-0 per gli amarantoceleste sospinti dalla loro coralità in cui emerge un sontuoso Chinellato, uscito dalla panchina, e una generale precisione nel tiro da fuori unita a una fisicità da categoria superiore. La Luciana Mosconi non riesce ad arginare la marea reatina e accusa il colpo andando alla prima pausa quasi travolta (38-12).

La partita diventa impossibile per gli anconetani quasi frastornati dal passivo subito. Dopo 3′ di secondo quarto l’under Okilijevic firma il +31 (47-16) per una Real Sebastiani sul velluto. L’intervallo arriva con i laziali avanti 59-32 e i dorici in balia dell’avversario.

Al rientro in campo c’è una Luciana Mosconi che non guarda il punteggio, difende finalmente a dovere limitando la Real Sebastiani che cala fisiologicamente dopo un primo tempo stellare. I dorici aggiustano leggermente anche le medie in attacco riducendo lo svantaggio che arriva al massimo a -16 (68-52) a -1’23” dall’ultima pausa prima del 70-52 del 30′.

L’ultimo quarto inizia con la Real Sebastiani che mitraglia la retina dorica e il divario ritorna nelle dimensioni della prima parte di gara. Cinque triple reatine portano la squadra di casa sull’87-55 e lancia un lungo garbage time dove si attende soltanto la fine del match. Al 40′ il tabellone del PalaSoujorner recita un impietoso 100-62 e per la Luciana Mosconi il freddo avvertito all’interno dello storico hangar reatino per è reso ancor più pungente dal -38 finale.

Real Sebastiani Rieti – Luciana Mosconi Ancona 100-62 (38-12, 21-22, 11-18, 30-10)

Real Sebastiani Rieti: Marco Contento 18 (2/4, 3/7), Riccardo Chinellato 16 (5/9, 1/3), Nicola Mastrangelo 15 (5/7, 1/3), Simone Tomasini 12 (4/8, 0/3), Alessandro Piazza 12 (0/1, 4/5), Ferdinando Matrone 8 (3/5, 0/0), Alessandro Ceparano 8 (1/1, 2/4), Zdravko Okiljevic 7 (2/2, 0/0), Lorenzo Piccin 2 (1/3, 0/1), Marco Spanghero 2 (1/1, 0/3), Alen Nuhanovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 25 – Rimbalzi: 50 16 + 34 (Riccardo Chinellato, Nicola Mastrangelo, Alessandro Ceparano, Lorenzo Piccin 7) – Assist: 20 (Marco Contento 5)

Luciana Mosconi Ancona: Mohamed Toure 13 (3/8, 0/3), Yannick Giombini 11 (1/2, 3/7), Lorenzo Panzini 10 (1/4, 2/5), Leonardo Ciribeni 9 (4/5, 0/1), Matteo Ambrosin 6 (0/4, 2/5), Tommaso Carnovali 6 (0/5, 2/4), Alberto Bedin 4 (2/5, 0/0), Nicola Calabrese 3 (0/3, 0/2), Niccolò Piccionne 0 (0/0, 0/0), Davide Petrilli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 16 – Rimbalzi: 25 5 + 20 (Alberto Bedin 5) – Assist: 7 (Mohamed Toure 4)