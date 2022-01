Serie B: Rivierabanca Rimini - Luciana Mosconi si recupera il 16 Febbraio

Dopo l’accordo tra le due Società, il Settore Agonistico della FIP ha ratificato e comunicato ufficialmente che la gara tra Rinascita Basket Rimini e Luciana Mosconi, recupero della 14a giornata del campionato di Serie B, verrà disputata al PalaFlaminio mercoledì 16 febbraio alle ore 20.30.

Come noto la partita non venne giocata lo scorso 19 dicembre per via di un focolaio COVID-19 emerso all’interno del gruppo riminese. Che la gara potesse giocarsi è stato ufficializzato solo il 12 gennaio scorso dopo l’esame del ricorso fatto dalle due Società al provvedimento disciplinare che sorprendentemente aveva sanzionato il risultato di 0-0 colpevolizzando le stesse Società di aver rinunciato a giocare.

A fronte del pronto reclamo congiunto, il Giudice Sportivo è tornato sui suoi passi e così si potrà regolarmente giocare.