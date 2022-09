Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Marche premiato in Comune

Il sindaco Valeria Mancinelli insieme con l'assessore allo Sport Andrea Guidotti hanno ricevuto questa mattina in Comune il presidente del Comitato regionale della Federazione italiana pallacanestro (Fip) Davide Paolini. «Ci tenevamo – ha detto la prima cittadina – a omaggiare il presidente Paolini con un riconoscimento per l'impegno che da 18 anni dedica al movimento cestistico regionale e per aver preso parte, come capo delegazione della Fip, ai campionati europei under 18 in Turchia. Paolini ha messo sé stesso e le sue competenze a disposizione del mondo dello sport e del basket, ottenendo il risultato di una crescita esponenziale di questa disciplina a livello locale e nazionale».

Sindaco e assessore hanno così consegnato una targa al presidente Paolini, che ha contraccambiato donando le maglie dei due cestisti anconetani Polonara e Paiola, protagonisti, in questo momento, del campionato europeo. «Oggi – ha detto l'assessore Guidotti – siamo l’unica città d’Italia che ha ben due atleti tra i dodici della nazionale, atleti che stanno disputando il campionato europeo da protagonisti”. “Sono orgoglioso – ha replicato Paolini - di essere stato invitato oggi in Comune e come cittadino anconetano sono onorato di questa attenzione per la nostra Federazione e per i nostri atleti che ci regalano importanti risultati e grandi soddisfazioni».