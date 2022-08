Luciana Mosconi: La preseason comincia con due test contro Jesi

A meno di due settimane dall’inizio della preparazione (il via previsto il 17 agosto) la Luciana Mosconi Ancona sta definendo il programma della preseason. Coach Piero Coen e collaboratori hanno già calendarizzato un paio di test amichevoli che saranno utili per testare lo stato di salute della squadra e soprattutto dare indicazioni sull’amalgama del gruppo visto che si tratta di un team altrettanto nuovo e quindi tutto da scoprire.

Ecco quindi che sabato 3 e martedi 6 settembre i dorici affronteranno in amichevole il Basket Jesi Academy con luoghi e orari ancora da definire. Due test che saranno immediatamente a ridosso dell’impegno di Supercoppa previsto per sabato 10 a Cerreto d’Esi contro la Janus Fabriano.

In base all’esito del primo impegno ufficiale della stagione (la formula prevede gara secca con passaggio del turno diretto da parte della squadra vincente e conseguente eliminazione di chi esce sconfitta) si comporrà il programma del precampionato da li in avanti. Per la Luciana Mosconi esordio in campionato domenica 2 ottobre contro Cesena.