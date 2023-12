Serie B: la Ristopro vuole ripetersi. Dopo Roseto arriva la capolista Ruvo di Puglia

Dopo la grande prestazione contro Roseto, arriva il secondo appuntamento interno consecutivo per la Ristopro Janus Basket Fabriano, opposta alla capolista Tecnoswitch Ruvo di Puglia domenica alle 18 al PalaChemiba di Cerreto d’Esi. I biancoblù di coach Federico Grandi sono usciti rinfrancati dal match contro Roseto e dovranno bissare un’altra partita di alto livello contro la compagine pugliese.

Quella allenata da coach Federico Campanella è infatti l’assoluta squadra dominatrice di questo primo terzo di regular season nel girone B: la Tecnoswitch ha vinto dieci delle undici partite giocate, perdendo solo a Roseto grazie a un canestro a fil di sirena. Le statistiche sono eloquenti: Ruvo ha il miglior attacco con 83.1 punti realizzati e la miglior difesa con 69.2 punti subiti, è prima nel tiro da tre col 43% ed è prima ai liberi col 79%.

D’altro canto, il roster allestito in sede di mercato lasciava presagire che Ruvo fosse fra le compagini più attrezzate della B Nazionale, potendo contare su un pacchetto di senior di primissima fascia, potenziato nelle scorse settimane anche dal lungo classe ’88 Giacomo Eliantonio. I compiti in cabina di regia sono suddivisi fra più elementi, in grado di alternarsi nei ruoli di play e guardia: in quintetto scattano l’ex Rieti Marco Contento e lo statunitense con passaporto maltese Darryl Jackson, reduce da diverse stagioni in A2; alle loro spalle gli esperti Manuel Diomede e il marchigiano Andrea Traini sono molto più che semplici alternative. Nel ruolo di ala piccola agisce Luca Toniato, elemento di grande presenza difensiva e con mano temibile dall’arco. A presidio dei tabelloni, detto di Eliantonio, gli altri tre cardini che sono presenti da inizio stagione sono l’ex Ancona Gianmarco Leggio, il veterano argentino classe ’81 Mario Ghersetti e l’ex Piacenza Lorenzo Galmarini, tutti con una sostanziosa esperienza nella categoria superiore. I brillanti risultati ottenuti finora hanno fatto parzialmente dimenticare anche gli infortuni di due giovani di grande impatto, quali il play Lorenzo Deri e il pivot Ilia Boev.

Curiosità I due veterani di Fabriano e Ruvo di Puglia, Nicolas Stanic e Mario Ghersetti, sono accomunati dalle origini argentine ma soprattutto dalle tre promozioni a testa ottenute dalla B alla A2: Nicolas con Eurobasket Roma, Piacenza e Npc Rieti; Mario con Veroli, Vigevano e Brescia. I due sono stati anche compagni di squadra, nel 2021/22, alla Real Sebastiani Rieti.

Media Diretta streaming su LNP Pass. Aggiornamenti a fine di ciascun quarto sui nostri canali ufficiali Facebook e Instagram. La partita verrà trasmessa lunedì alle ore 21 in differita dall’emittente FM TV Centro Italia, visibile nelle regioni di Marche e Umbria al canale 75 del Digitale Terrestre.