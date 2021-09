Pallacanestro Senigallia e Goldengas: binomio che si rinnova e...soffia su 17 candeline

E' una delle partnership più longeve nello sport marchigiano, un'unione che soffia su ben diciassette candeline. La Pallacanestro Senigallia – posizionata sui blocchi di partenza nel campionato di serie B maschile al via tra un mese - e Goldengas saranno ancora insieme nella stagione 2021/2022: un legame divenuto ormai tradizionale, ma non affatto scontato.

«E' un abbinamento storico – dice il g.m. della società biancorossa, Federico Ligi – e mi permetto di dire inusuale perché nel panorama cestistico, ma non solo se estendiamo il discorso ad altre discipline, unioni così durature sono davvero merce rara. E penso sia anche testimonianza della serietà e della professionalità della società, la cui bontà del lavoro svolto con la prima squadra ma anche a livello giovanile vista l'attenzione da sempre dimostrata nella cura del vivaio, è premiata dalla vicinanza di un marchio molto importante».

La prima palla a 2 nel Girone C è ancora lontana (si parte il 3 ottobre tra le mura amiche contro Roseto), ma la Goldengas ha già ben visibile il primo appuntamento ufficiale, programmato per il prossimo week-end con la SuperCoppa.

«Siamo a lavoro da poco più di dieci giorni – conferma Ligi – ed è normale che fare valutazioni è prematuro, soprattutto considerando che la rosa è profondamente rinnovata e serve tempo per amalgamare a dovere il gruppo. In quest'ottica faremo già un primo test con Giulianova l'8 settembre, preludio al match di SuperCoppa del 12 contro Jesi. Poi verranno programmate le successive amichevoli, fissate per il 15 ed il 18 con altre due formazioni marchigiane (Civitanova e Bramante Pesaro ndr), subordinate però al risultato di Coppa che potrebbe vederci scendere di nuovo in campo in quelle date. Ma prima dell'inizio del campionato faremo un ulteriore incontro di 'riscaldamento' il 26, contro un avversario ancora da definire».