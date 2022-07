Pajola conquista i Dallas Mavericks: l’anconetano strappa applausi in Summer League

ANCONA- L’anconetano Alessandro Pajola alla conquista dei Dallas Mavericks nell’esordio in Summer League. Il nazionale classe ’99 cresciuto nella cantera della Stamura Basket, e blindato fino al 2025 dalla Virtus Bologna, ha esordito alla grande con la casacca dei Mavericks strappando applausi nella “prima” contro i Chicago Bulls.

Il primo tempo di Pajola, in campo con un numero 23 in onore alla leggenda Micheal Jordan, è stato estremamente positivo, con una tripla mandata a segno, tre assist e tre palle recuperate Nel secondo ha aggiungento comunque al tabellino un rimbalzo e altri cinque assist per uno score finale di 3 punti, 4 rimbalzi, 3 palle recuperate e 8 assist nei quali spicca un’intuizione incredibile servita per la tripla di Lawson e un passaggio smarcante celebrato anche dai social dei Mavericks. Alla fine della gara Alessandro è risultato il terzo giocatore più utilizzato dalla squadra con oltre ventotto minuti in campo. Anche i social hanno apprezzato la sua gara celebrandolo in decine di post tra Facebook, Instagram e Twitter.