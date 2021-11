Basket, Ozzano - Luciana Mosconi. I precedenti

La Luciana Mosconi Ancona non vuole fermarsi, sabato 6 Novembre alle 20.30, i dorici sfidano la Sinermatic Ozzano. Quello tra le due squadre è un incrocio ancora nuovo nella storia della recente Serie B e sabato al Palazzetto dello Sport di Ozzano dell’Emilia andrà in scena la 3a sfida tra le due formazioni.

Gli unici due precedenti risalgono alla stagione 19/20, quella dove la Luciana Mosconi venne inserita nel girone con le emiliano-romagnole prima della diversa suddivisione geografica dello scorso torneo. Due partite con lo stesso risultato negativo per i colori bianconeroverdi dorici. Il 6 ottobre 2019 si gioca al Palarossini la 2a giornata di campionato, esordio casalingo per la Luciana Mosconi di coach Regini. Dopo una gara equilibrata a spuntarla sono gli ospiti che vincono 72-83. Il match di ritorno si gioca nella cittadina alle porte di Bologna il 18 gennaio 2020 e al Pala Arti Grafiche Reggiani vince ancora Ozzano allora allenata da Federico Grandi oggi tecnico dell’Andrea Costa Imola. Finisce 74-64 per la Sinermatic.

Con un secco 2-0 nei precedenti in favore di Ozzano, sabato 6 novembre Ancona è pronta a scrivere un nuovo capitolo di questa storia.