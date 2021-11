Basket: Sinermatic Ozzano - Luciana Mosconi Ancona, gli arbitri del match

La Luciana Mosconi Ancona è attesa sabato 6 novembre, palla a due alle 20.30, sul campo della Sinermatic Ozzano per l'incontro valido per la 6a giornata del campionato di Serie B. Ad arbitrare,la partita tra gli emiliani di coach Loperfido e dorici di Piero Coen sono stati chiamati Samuele Riggio di Siderno (RC) e Rosa Anna Nocera di Cosenza. Per entrambi i fischietti è la prima volta in questa stagione a dirigere una gara della Luciana Mosconi.

Questo il programma e gli arbitri della 6a giornata

Giulianova-Real Sebastiani Rieti (Zaniboni di Bologna e Moratti di Reggio Emilia)

Jesi-Civitanova (Coraggio di Sora e Cattani di Cittaducale)

Luiss Roma-Faenza (Curreli di Assemini e Mulas di Quartu Sant’Elena)

Montegranaro-Imola (Picchi di Ferentino e Faro di Tivoli)

OZZANO-LUCIANA MOSCONI (Riggio di Siderno e Nocera di Cosenza)

NPC Rieti-Cesena (Guercio di Ancona e Antimiani di Montegranaro)

Roseto-Rimini (Ragionieri di Bologna e Di Mauro di Bologna)

Senigallia-Teramo (Giustarini di Grosseto e Cirinei di Pisa)