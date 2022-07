Luciana Mosconi scatenata, ufficializzati altri 3 acquisti

Una Luciana Mosconi sempre più ativa sul mercato con la dirigenza che vuole mettere a disposizione di coach Coen un roster importante per affrontare la stagione 2022/2023.

L'ultimo nome in ordine di tempo è quello di Momo Tourè play-guardia classe 1992, di 188cm e 90 kg.

Nato ad Angera (Va) il 27 aprile 1992, Momo Tourè è un prodotto delle giovanili della Robur et Fides Varese. Dopo aver girato per varie squadre, nell’annata da poco conclusa Momo Tourè indossa la canotta di Oleggio salendo in corsa a dicembre. 18 presenze in stagione regolare (a 9.6 punti e 3 assist a uscita) 5 nei playout (8.6 punti, 2.4 assist) nella serie persa contro la Sangiorgese.

Cosi coach Coen sul'arrivo di Tourè: "Momo è un giocatore solido che ritengo ideale per completare il nostro reparto guardie. Oltre alla sua fisicità è in grado di procurarsi soluzioni in avvicinamento al canestro con soluzioni di arresto e tiro, un fondamentale per lo piu’ sconosciuto nel basket di oggi. Dopo una prima chiacchierata ha accettato subito la nostra richiesta di venire ad Ancona e questo lo ritengo molto importante.”

In casa Ancona però non si ferma qui la campagna acquisti, anche l'ala-centro di 203 cm, Lorenzo Ambrosin è un nuovo giocatore dei dorici.

Nato a Venezia il 18 settembre 2000, Ambrosin nell’ultima stagione ha giocato nel Latina Basket totalizzando 22 presenze nel campionato di Serie A2. Nell’ultima annata sportiva ritorna a Latina e fa parte del pacchetto lunghi dei pontini di coach Franco Gramenzi in Serie A2. Per Ambrosin season high di 5 punti e 3 rimbalzi nella sconfitta dei laziali contro Ferrara.

Queste le considerazioni di coach Piero Coen sull’arrivo di Ambrosin

“Abbiamo estrema fiducia su Matteo che dovrà ricoprire un ruolo importante e che si troverà per la prima volta ad avere un ruolo da protagonista vero. Quindi con Ambrosin confermiamo la continuità di una linea che prevede la scelta di giocatori a cui dare la possibilità di crescere e che siano anche ragazzi per bene.”

A chiudere il tris di nuovi arrivi c'è quello di Nicola Calabrese, ala di 195cm, classe 2001, reduce da una buona stagione in Serie B con la maglia dell’Andrea Costa Imola avversario della formazione anconetana e compagno di squadra di Tommaso Carnovali altro neo giocatore bianconeroverde.

Queste le parole di coach Piero Coen dopo l’ufficialità dell’accordo con Calabrese.

“Nicola è un ragazzo che arriva ad Ancona con idee chiare: Il piacere e la volontà di migliorarsi. Questo è anche un vanto per la nostra società e per lo staff che accolgono giocatori che hanno l’obbiettivo chiaro di crescere. Ha già dimostrato nel campionato scorso di poter dare un contributo importante alla squadra, sfruttando anche le sue qualità fisiche che gli permettono di potere avere un buon impatto vicino canestro. Anche il fatto che sia il nipote dell ex coach Marisi è un bel biglietto da visita.”