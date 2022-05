Serie B: Scattano i playoff, la Luciana Mosconi all'inseguimento del sogno A2

Ora si fa sul serio. Il sogna A2 della Luciana Mosconi Ancona comincia dalla Sicilia. Ad attendere i ragazzi di coach Coen, la Virtus Kleb Ragusa, quarta classificata nel girone D.

Lo stesso bilancio di 20 vittorie in 30 giornate della Luciana Mosconi Ancona, un quarto posto nel Girone D che gli è valso il vantaggio del fattore campo nella serie contro i dorici giunti quinti nel Girone C. La Virtus Kleb Ragusa è alla sua seconda stagione in Serie B dopo quella dello scorso anno dove ha raccolto la salvezza. Affonda le sue radici nella Virtus Ragusa che per oltre cinquant’anni ha rappresentato la tradizione del basket ragusano che ha fatto del centro siciliano una delle piazze cestisticamente storiche e più appassionate. La Società iblea vanta una partnership con il Basket Kleb Ferrara di Serie A2 e gioca al PalaPadua che può ospitare 1500 spettatori.

Coach della formazione ragusana è Antonio Bocchino al suo secondo anno sulla panchina dopo la salvezza dell’anno scorso sfiorando i playoff. Classe 1964, la sua prima apparizione in panchina arriva prestissimo: a 21 anni è assistente di Giovanni Gebbia proprio a Ragusa dove ottiene una promozione in B d’Eccellenza. La prima esperienza da capo allenatore è a Battipaglia nel 1989, poi di nuovo assistente di Gebbia a Gorizia. Allena nella sua città natale, Benevento, nel 1993, prima di un biennio alla Sutor Montegranaro. Torna a Ragusa, prima come vice e poi come capo allenatore, e rieccolo a Montegranaro protagonista della cavalcata che conduce la Sutor dalla B2 alla LegaDue. Nel 2001 entra nello staff tecnico delle Squadre Nazionali. Una lunga militanza in Azzurro tra cui il ruolo di Assistente in Nazionale A agli Europei di Stoccolma nel 2003 e in Montenegro nel 2005, nello stesso anno arriva 3°con l’Italia U18 agli Europei di Belgrado, ricopre il ruolo di assistente di Andrea Capobianco nella Nazionale femminile. Nel 2019 chiude la sua lunga esperienza con l’Italbasket con gli Europei U18 e U16.

Appuntamento domenica 15 maggio, palla a due alle 19.30.