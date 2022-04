Serie B: La Luciana Mosconi ospita Civitanova per continuare a vincere

Giornata numero 27 per la Luciana Mosconi Ancona che al Palarossini, nell’anticipo del venerdi santo, ospita la Virtus Civitanova. Squadre che albergano due parti completamente distinte della classifica con i dorici in solitaria al quinto posto e freschi della conquista matematica di una poltrona playoff, e dall’altra i civitanovesi in piena zona playout e alla ricerca di evitare l’onta dell’ultimo posto che vorrebbe dire retrocessione diretta.

Favori del pronostico oggettivamente sbilanciati verso i padroni di casa reduci dal doppio successo contro Senigallia e Roseto e vogliosi di continuare anche in previsione delle ultime tre gare dall’altissimo grado di difficoltà. Civitanova arriva al Palarossini in striscia negativa aperta da 6 giornate e nelle 13 trasferte finora giocate ha sempre perso. Una partita dove la Luciana Mosconi ha tutto da perdere e che va affrontata con la massima concentrazione perchè le insidie sono sempre in agguato.

La formazione civitanovese di coach Marco Schiavi si presenterà al Palarossini per la prima volta senza il playmaker Francesco Guerra la cui stagione è finita per via della frattura al perone della gamba sinistra avvertito nell’ultima gara giocata a Imola. Roster quindi ridotto per il tecnico di P.S.Giorgio che confida nella regia di Valerio Costa, il reparto esterni è completato da capitan Matteo Felicioni e da Giampaolo Riccio. Più vicino a canestro Marco Vallasciani ed il centro Emanuele Musci. Escono dalla panchina l’ala Andrea Pedicone, l’atletico Nicola Rosettani e il lungo Nicholas Dessì.

Questa l’analisi del vice coach dorico Emanuele Pancotto alla vigilia del match

“Dopo la vittoria di domenica a Roseto, e il matematico ingresso nei Play Off, l’errore più grande che possiamo commettere sarebbe quello di sottovalutare la partita. Affrontiamo una squadra che ha bisogno di punti. In tutte le ultime partite affrontate fuori casa ha sempre giocato bene e si è giocata la partita fino alla fine. Noi abbiamo bisogno di dare seguito alla ultime due vittorie, sia per arrivare più in alto in classifica, sia per aumentare le nostre consapevolezze da qui alla fine del campionato, per poter poi affrontare un gran play off.”