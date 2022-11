Basket Serie B: Luciana Mosconi Ancona-Le Patrie San Miniato rinviata a data da destinarsi

La forte scossa di terremoto del mattino del 9 novembre ferma la Luciana Mosconi Ancona. Dopo aver ricevuto la comunicazione dall’Amministrazione Comunale in accordo con la Protezione Civile, circa l’allestimento al Palarossini di un centro di accoglienza per chi ha avuto l’inagibilità della propria casa la cui permanenza si protrarrà almeno fino a lunedi 14, la Società dorica ha chiesto e ottenuto dal Settore Agonistico della FIP e dalla Lega Nazionale Pallacanestro il rinvio della gara prevista per domenica 13 novembre nell’arena di Passo Varano contro la Le Patrie San Miniato. Ruolo fondamentale lo ha recitato anche la Società toscana che si è dimostrata subito favorevole alla richiesta di rinvio. Nei prossimi giorni verrà scelta in accordo tra i due club la data di recupero.