Serie B: La Luciana Mosconi lotta ma si arrende nel finale a Roseto

Seconda sconfitta interna consecutiva per la Luciana Mosconi Ancona che si ferma davanti alla capolista Roseto nel turno infrasettimanale. Ma se contro Rieti era emersa in maniera marcata la differenza con l’avversario, al cospetto della prima della classe i dorici hanno dimostrato di poter lottare alla pari in tutti i 40′. Un primo tempo passato interamente a inseguire a cui però ha risposto un ottimo terzo quarto che ha riportato in sella i dorici. L’inerzia in mano ai padroni di casa è rimasta fino a metà dell’ultimo periodo con la Luciana Mosconi capace di raggiungere gli abruzzesi sul 55 pari a -5’18” dalla fine. In quel momento però la partita si è spaccata. Roseto si è affidata alla coppia Amoroso-Nikolic, davvero un lusso per la categoria. Da quel momento Ancona si è bloccata segnando appena 3 punti da li alla fine, non riuscendo più ad arginare le ondate rosetane come aveva fatto brillantemente nel 15 minuti precedenti. Alla fine il 58-72 è forse una punizione eccessiva ma nella Luciana Mosconi stridono quel black out finale e i 7 punti segnati nel 4°periodo, così come quell’insufficiente 4/22 nel tiro da tre punti.

Luciana Mosconi Ancona – Liofilchem Roseto 58-72 (10-18, 19-24, 22-11, 7-19)

Luciana Mosconi Ancona: Alberto Cacace 15 (5/9, 0/2), Lorenzo Panzini 15 (6/8, 1/4), Simone Pozzetti 8 (0/1, 2/3), Thomas Aguzzoli 6 (3/5, 0/1), Tommaso Minoli 5 (0/2, 1/6), Simone Centanni 4 (1/4, 0/4), Andrea Quarisa 3 (1/3, 0/0), Yannick Giombini 2 (1/1, 0/2), Veselin veselinov Gospodinov 0 (0/0, 0/0), Francesco Carboni 0 (0/0, 0/0), Edoardo Anibaldi 0 (0/0, 0/0), Alessio Zandri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 16 – Rimbalzi: 32 9 + 23 (Andrea Quarisa 11) – Assist: 10 (Lorenzo Panzini 5)

Liofilchem Roseto: Valerio Amoroso 17 (0/1, 4/6), Aleksa Nikolic 17 (7/8, 0/0), Alfonso Zampogna 14 (0/1, 4/7), Andrea Pastore 9 (2/5, 1/7), Alberto Serafini 9 (2/5, 1/4), Mirco Turel 4 (0/2, 1/6), Edoardo Di emidio 2 (1/1, 0/6), Riccardo Bassi 0 (0/0, 0/0), Niccolò Gaeta 0 (0/0, 0/0), Nikola Mraovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 – Rimbalzi: 26 5 + 21 (Aleksa Nikolic, Alberto Serafini, Mirco Turel 5) – Assist: 16 (Andrea Pastore 6)