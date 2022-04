La Luciana mosconi ospita Rimini e chiama a raccolta i suoi tifosi

Aria di big match al Palarossini. Domenica la Luciana Mosconi Ancona affronta la sua penultima gara casalinga della regular season ospitando la capolista Rinascita Basket Rimini in quello che può essere definito il match di giornata insieme al derby di Rieti che va in scena al Palasoujorner in contemporanea. L’importanza della partita è avvertita ovviamente anche dalla Società che vorrebbe coinvolgere nella maniera più importante possibile il tessuto cittadino e tutti gli sportivi come risposta alla folta rappresentanza di tifosi che è annunciata in arrivo da Rimini.

C’è viva speranza quindi di vedere la gradinata del Palarossini gonfia di appassionati che possano sostenere i ragazzi di coach Piero Coen attesi da un test così difficile come quello contro la prima della classe. La Società per l’occasione ha allestito per la prima volta in questa stagione il settore parterre immediatamente a ridosso della linea laterale del campo per permettere a chi lo vorrà di assistere alla partita da un’altra prospettiva rispetto a quella tradizionale e di vivere davvero da vicino le gesta degli atleti in campo. Il costo del parterre è di 15€ mentre restano invariati i prezzi della gradinata: 8€ intero e 5€ ridotto (Donne, possessori biglietto ultima partita o abbonamento dell’ANCONA MATELICA CALCIO e Accompagnatori atleti CAB STAMURA). Entrano gratis in gradinata gli atleti, allenatori e dirigenti del CAB Stamura e Basket Girls Ancona.