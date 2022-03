Serie B: La Luciana Mosconi si è persa. Altra sconfitta a Rieti

Terza sconfitta consecutiva per la Luciana Mosconi Ancona che cade la PalaSoujorner per mano di una incerottata NPC Rieti capace di bissare il successo dell’andata e proseguire la sua marcia nei quartieri nobili della classifica. In una partita non bella, e dominata dagli errori su entrambi i fronti, arrivano comunque alcuni segnali di risveglio dei dorici che però non sono bastati per invertire la brutta rotta intrapresa in questo nefasto mese di marzo dove la squadra di Coen ha sempre perso. A Rieti Centanni e soci pagano soprattutto un terzo quarto del tutto insufficiente con un fatturato offensivo di appena 5 punti e il divario rispetto ai locali che si è aperto fino ai 20 punti di scarto. Inutile la reazione nell’ultimo quarto dei bianconeroverdi che hanno cercato la riscossa senza però centrare quello che sarebbe stato un miracolo. A livello più generale la squadra ha risentito di una brutta percentuale realizzativa con il 4/26 da tre punti che spiega meglio il perchè di un k.o.

Sotto il Terminillo Coen ritrova Cacace e lo manda subito in quintetto completato da Panzini, Centanni, Pozzetti e Quarisa. La NPC arriva alla partita dopo una settimana passata per lo più a contare gli influenzati e parte sul 5-0 con i primi punti della serata segnati da Timperi e Tiberti. La Luciana Mosconi manca i primi tiri della partita ed è Pozzetti da tre a sbloccare gli ospiti a dopo quasi 3′ di gioco. La tripla mette in moto Ancona che con due tagli di Cacace, servito prima da Centanni e poi da Panzini, porta la Luciana Mosconi avanti. E’ il momento di Minoli e Giombini da una parte e di capitan Broglia dell’altra, Coen deve fare subito i conti con i due falli di Cacace, subisce la tripla di Antelli e poi ottiene buone cose dai suoi con la penetrazione fino al ferro di Centanni e le conclusioni vincenti di Minoli e Giombini. Broglia sulla sirena del 10′ indovina la tripla del 12-13 al termine del primo segmento di gara.

Rieti torna avanti a inizio del secondo periodo con la tripla di Del Testa, la Luciana Mosconi resiste con Centanni e Panzini (16-18). Il grande equilibrio dei primi 5′ del quarto (21-21 dopo le bombe di Testa e Pozzetti) viene interrotto da un primo parziale in favore dei laziali aperto dal’ex Timperi. Cacace rimedia il terzo fallo, Rieti piazza un 12-4 nella parte finale del primo tempo che è un pessimo segnale per la squadra ospite che si incarta negli errori da sotto e nelle tante palle perse lasciando il fronte all’avversario che chiude i primi 20′ di gioco con la tripla di Antelli sulla sirena per il 33-25 di metà gara.

Il terzo quarto sarà il momento decisivo dell’incontro. Rieti non fa certo sfracelli ma lo stretto indispensabile per mettere la partita in cassaforte. Ai locali riesce questo perchè la Luciana Mosconi non trova più la via del canestro. Arriva il parziale di 10-0 per la NPC che vola sul 43-25 a -2’48” dalla fine. In tutto questo tempo i dorici sbagliano ogni attacco. Il primo canestro ospite arriva a -2’30” dalla fine del periodo con Quarisa. Rieti pur convivendo con i suoi malanni riesce ad allungare collezionando tiri liberi (sono 10 realizzati nell’intero quarto) fino a toccare il 49-29 a un minuto e mezzo dalla fine del periodo. Al 30′ il punteggio è 49-30 dopo il libero di Cacace per una Luciana Mosconi vicina al k.o.

L’ultimo quarto si apre con Rieti che tocca di nuovo il +20 (52-32), Ancona perde per falli Pozzetti (fuori a -8’17”) ma riesce a compattarsi in difesa. Dal 54-36 gli ospiti firmano un parzialino di 0-7 che prova a riaccendere le pur flebili speranze (54-43). Rieti è in affanno, ci sono gli errori di Del Testa e Broglia ma la Luciana Mosconi non è cinica nell’approfittarne con i tiri mancati di Cacace prima dal campo e poi dalla lunetta. Corre il tempo ed è tutto a vantaggio dei locali che tornano a segnare con Timperi (56-43). A -2’41” dalla fine c’è il time out richiesto da Ceccarelli con la sua squadra avanti di 11 punti. Ancona concede due rimbalzi offensivi ai sabini che al terzo tentativo realizzano con Broglia il 58-45. Un gioco da tre punti di Cacace porta la Luciana Mosconi a -10 (58-48) a 1’41” dallo stop definitivo. La palla persa di Panzini e il contropiede vincente di Testa scrive ormai la parola fine di una brutta partita. Rieti svuota la panchina a -48″ dalla fine e festeggia il suo ennesimo successo stagionale (60-52). La Luciana Mosconi maledice i suoi errori e si mette già a pensare al derby di sabato contro Senigallia che vale come una finale.

Kienergia Rieti – Luciana Mosconi Ancona 60-52 (12-13, 21-12, 16-5, 11-22)

Kienergia Rieti: Marco Timperi 13 (6/11, 0/2), Maurizio Del testa 13 (0/1, 2/4), Filippo Testa 11 (1/3, 3/8), Giorgio Broglia 8 (1/1, 1/3), Michele Antelli 6 (0/1, 2/5), Francesco Papa 5 (1/2, 1/5), Edoardo Tiberti 4 (0/3, 1/1), Manuel Saladini 0 (0/2, 0/3), Davide Frizzarin 0 (0/0, 0/0), Filippo Imperatori 0 (0/0, 0/0), Eugenio Cortese 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 – Rimbalzi: 39 8 + 31 (Francesco Papa 8) – Assist: 15 (Giorgio Broglia 5)

Luciana Mosconi Ancona: Alberto Cacace 10 (4/8, 0/3), Simone Centanni 9 (2/5, 1/5), Simone Pozzetti 8 (1/2, 2/9), Tommaso Minoli 8 (2/4, 0/3), Lorenzo Panzini 7 (1/2, 1/4), Yannick Giombini 6 (2/5, 0/2), Andrea Quarisa 4 (2/10, 0/0), Edoardo Anibaldi 0 (0/0, 0/0), Francesco Carboni 0 (0/0, 0/0), Mohamed Regai 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 19 – Rimbalzi: 38 10 + 28 (Andrea Quarisa 10) – Assist: 9 (Simone Centanni, Lorenzo Panzini 3)