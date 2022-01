Serie B: La Luciana Mosconi perde a Rieti. Coach Coen: " Vicini ad una vittoria importante nonostante l'emergenza"

E’ un Piero Coen che esce amareggiato dal PalaSoujorner. La sua Luciana Mosconi Ancona ha dato vita a una buona gara, sicuramente all’altezza di un avversario dal grossissimo calibro pur non brillante causa ultime vicende dovute al Covid. Problematiche che anche in casa dorica non sono mancate e chissà come sarebbe andata a finire con un Panzini a pieno regime e non tenuto in campo solo in appena 6′. Parallelamente c’è l’amarezza di non aver colto l’occasione e l’aver solo sfiorato il colpo sotto il Terminillo non fa certo classifica. Brava la squadra dorica a rimanere costantemente in partita anche quando Rieti ha provato a dare un paio di spallate colpendo con il suo talento ed esperienza. Un piano partita che ha dunque funzionato ma che non ha portato il risultato sperato anche se è mancato davvero per un soffio. Per vincere serviva quel qualcosa in più che purtroppo i dorici non sono riusciti a trovare.

Questa la sintesi della partita del coach bianconeroverde.

“In un momento come questo il nostro obbiettivo è essere performanti nonostante le problematiche dovute al Covid. Sarebbe più comodo cominciare ad elencare i problemi che abbiamo avuto perdendo così di vista le nostre esigenze ed i nostri errori. Per quello che riguarda la gara abbiamo cercato di contrapporre alle loro individualità il nostro sistema difensivo costruito in questi mesi di allenamento. Siamo comunque andati vicino ad una vittoria pesantissima. La differenza purtroppo l’ha fatta lo strapotere che in certi momenti giocatori di livello superiore riescono ad imporre come quelli che Rieti ha in abbondanza. Dobbiamo rimanere comunque umili e fare autocritica per certi errori che sono ormai evidenti e che solo creando auto-esigenza possiamo limare. Quindi ci rimane il tempo per pensare alla prossima gara sperando nel rientro di Panzini che per noi è oggi elemento troppo importante.”