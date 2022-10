Serie B: La Luciana Mosconi batte Matelica e conquista la seconda vittoria consecutiva

Terza vittoria stagionale, seconda consecutiva, per la Luciana Mosconi Ancona che fa suo il derby marchigiano al Palarossini con la Vigor Halley Matelica e compie un altro passo in avanti all’interno del proprio processo di crescita. Gara non semplice quella contro la matricola matelicese. I dorici sono protagonisti di un primo quarto molle dove l’avversario va anche a +10. A inizio del secondo periodo esce già di scena coach Coen, espulso per doppio tecnico con annesso abbaglio della coppia arbitrale che interpreta male un colloquio del tecnico dorico con la sua panchina. Senza il suo punto di riferimento la Luciana Mosconi riesce a reagire e con un parziale di 14-0 si mette a guidare la partita che non si farà praticamente mai più sfuggire di mano. Nel terzo quarto Matelica riesce a recuperare, mette addirittura il naso avanti e poi è a -2 del 30′. Ma bastano altri 5′ ai locali per riagguantare la doppia cifra di vantaggio e arrivare sulla linea del traguardo con le mani alzate sul manubrio. In una serata dove si esalta l’attacco, la Luciana Mosconi trova un ottimo Matteo Ambrosin (20 punti con 7/10 dal campo) con lui il solito apporto del duo Panzini-Ciribeni e buone cose anche da Nicola Calabrese, ripresosi dopo l’infortunio alla caviglia.

Matelica inizia bene con i mori Enihe e Seck subito incisivi. La Luciana Mosconi è fin troppo morbida, compie alcune leggerezze che non piacciono a coach Coen che chiama time out. La tripla di Paglia manda in allungo la Vigor (8-14), nella squadra di casa c’è un buon impatto di Calabrese che segna 5 punti appena entrato ma commette ben presto 3 falli. C’è nervosismo tra i dorici a cui non riesce la cose che vorrebbero. Coen prende tecnico per proteste e Matelica si trova avanti 13-23 con la seconda tripla di Paglia. Negli ultimi attimi di primo quarto la Luciana Mosconi beneficia di un paio di regali preziosi. C’è un autocanestro di Polselli (lotta a rimbalzo con Tourè e tocco involontario che fa a finire in fondo alla retina) e un recupero di Panzini per il contropiede vincente che scrive 18-23. -5, e per come si erano messe le cose è tanta roba per Ancona.

A inizio di ripresa il patatrac arbitrale che toglie di mezzo coach Coen. Il tecnico dorico reagisce a qualcosa che non gli è piaciuto rivolgendosi con energia alla sua panchina. L’arbitro ha la coda di paglia e crede che il rimbrotto sia riferito a lui. Fischio e secondo tecnico mostrato al coach della Luciana Mosconi. Coen quasi incredulo chiede spiegazioni, idem Panzini che cerca un colloquio, ma ormai la frittata è fatta. A -7’28” dalla fine del 2°quarto Ancona perde il proprio allenatore e la bacchetta del comando passa al vice Gian Marco Petitto. Ma proprio da un momento di apparente difficoltà arriva la scossa. Impennata di energia per la squadra dorica che passa dal 20-26 al 34-26 a -3’20” dall’intervallo. Un parziale di 14-0 aperto dal gioco da tre punti di Ciribeni e concluso da due triple di Panzini. Matelica si riprende accorciando a -3 (34-31) ma poi è Ambrosin a chiudere il secondo quarto con Ancona avanti 37-31.

A inizio di ripresa c’è il terzo fallo di Giombini e Matelica che rimane concentrata e sul pezzo. A -6-38″ dalla fine del terzo quarto Ciribeni segna 6 punti di fila (canestro più fallo e libero aggiuntivo e tripla seguente) per il 47-39, ma Matelica è sempre li. A -3′ dall’ultima pausa Gallo e Polselli portano l’Halley avanti 50-52 con gli ospiti che hanno adesso inerzia addosso. La Luciana Mosconi è brava a non scomporsi. Calabrese segna il pareggio e poi ci sono due triple di Giombini che riportano avanti Ancona (56-52). Matelica trova due jolly da oltre l’arco dei 6.75 con Gallo e Provvidenza per il 60-58 in favore dei padroni di casa.

Matelica rimane incollata ai dorici a inizio di ultima frazione. 62-61 con gioco da treppunti di Seck ma po si accende Matteo Ambrosin. Tripla e canestro più fallo per il 74-63. A -6’27” Ciribeni riporta Ancona sul +10 e qui adesso Matelica si sgretola soprattutto in difesa. Liberi di Panzini (76-63) e due triple di Carnovali fanno volare la Luciana Mosconi che è 84-68 a -3′ dalla fine. Prima della fine c’è un sussulto degli ospiti che accorciano sul -8 (87-79) e hanno anche la palla in mano ma l’occasione per riaprire tutto sfuma. Ciribeni, Panzini e l’ottimo Ambrosin chiudono i conti per una Luciana Mosconi vincente 94-79.

Luciana Mosconi Ancona – Halley Informatica Matelica 94-79 (18-23, 19-8, 23-27, 34-21)

Luciana Mosconi Ancona: Matteo Ambrosin 20 (4/5, 3/5), Lorenzo Panzini 19 (4/7, 2/5), Leonardo Ciribeni 18 (5/6, 1/2), Nicola Calabrese 12 (3/4, 1/1), Yannick Giombini 11 (2/2, 2/4), Tommaso Carnovali 6 (0/3, 2/5), Alberto Bedin 5 (1/2, 0/0), Mohamed Toure 2 (0/0, 0/1), Niccolò Piccionne 1 (0/0, 0/0), Davide Petrilli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 32 – Rimbalzi: 35 8 + 27 (Matteo Ambrosin 9) – Assist: 17 (Lorenzo Panzini 5)

Halley Informatica Matelica: Antonio Gallo 20 (4/4, 1/9), Gianpaolo Riccio 14 (3/11, 2/6), Davide Paglia 12 (3/3, 2/9), Fadilou Seck 10 (4/6, 0/0), Emmanuel Enihe 8 (1/4, 2/7), Samuele Polselli 7 (3/5, 0/0), Matteo Caroli 3 (0/1, 1/3), Alberto Provvidenza 3 (0/0, 1/1), Gabriele Mentonelli 2 (1/1, 0/0), Samuele Vissani 0 (0/1, 0/1), Simone Brugnola 0 (0/0, 0/0), Leonardo Fianchini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 16 – Rimbalzi: 29 13 + 16 (Gianpaolo Riccio 7) – Assist: 11 (Antonio Gallo 5)