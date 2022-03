Serie B: La Luciana Mosconi in trasferta a Jesi per continuare a vincere

Sesto derby stagionale per la Luciana Mosconi Ancona che apre il suo mese di marzo andando a far visita all’Aurora Basket Jesi nel match in programma sul parquet del PalaTriccoli. La classifica e la situazione attuale dicono che è un incontro tra due squadre con opposti stati d’animo. Da una parte i dorici di Piero Coen sulla cresta dell’onda con la striscia aperta di 5 vittorie consecutive e l’aggancio nell’ultimo turno al 3°posto. Dall’altra l’Aurora targata General Contractor che domenica a Civitanova ha rimediato la 5a sconfitta di fila che ha bruscamente interrotto una serie positiva di 4 turni che aveva fortemente rilanciato le quotazioni della squadra di coach Francioni a cavallo tra la fine del girone di andata e l’inizio del ritorno. Due situazioni diverse ma che non devono trarre troppo in inganno in fase di pronostico della vigilia. L’Aurora è una formazione in possesso di talento e il giusto mix di freschezza ed esperienza. Oltretutto viene da un brutto k.o. che ha fatto storcere la bocca ai tifosi leoncelli desiderosi di un pronto riscatto. L’occasione del derby arriva dunque a puntino. Un successo nella sentita sfida contro Ancona significherebbe cancellare le ultime delusioni e dare nuovo ossigeno alla squadra in chiave salvezza diretta.

Oggi l’Aurora sarebbe all’interno dei playout con i suoi 13 punti (bilancio di 7 vittorie e 14 sconfitte) a -3 da chi invece sarebbe salvo. Serve dunque tornare alla vittoria e riscattarsi dal brutto periodo per i leoncelli di coach Francesco Francioni, tecnico che proprio dal match del Palarossini dell’andata ha assunto il comando delle operazioni sulla panchina jesina avendo sostituito Meneguzzo dopo cinque partite (biancio 5-11 finora per il tecnico di Osimo).

Sviscerando le statistiche dell’Aurora si nota che il miglior giocatore di coach Francioni è Mirko Gloria, lungo che sfiora la doppia doppia di media con 15.3 punti e 9.9 rimbalzi di media. Simone Rocchi, arrivato prima di Natale da Cividale e visto lo scorso anno a Civitanova, gira a 11.4 punti, poco più di Massimiliano Ferraro (11). Altro elemento in doppia cifra è Mattia Magrini (10.5) che si sta scoprendo anche nel ruolo di playmaker. L’ultimo arrivato Flavio Gay tiene una media realizzativa di 9.9 punti. L’ex Capo d’Orlando nelle ultime gare non ha giocato per via di un infortunio muscolare che, stando alle ultime voci, dovrebbe restituirlo alla squadra proprio in occasione del derby. L’under Rezart Memed ha un ottimo minutaggio (14.4′) e ha alzato il suo fatturato offensivo medio a 5.1 punti. L’esperto Nelson Rizzitiello vive una stagione di ripresa dal suo serio infortunio e in 12 presenze ha 4.1 punti e 2.6 rimbalzi. Daniele Cocco e Antonio Valentini chiudono il roster di Francioni rispettivamente con 3.4 e 3.1 punti a uscita.

“Jesi è una squadra profondamente cambiata – dice il vice coach della Luciana Mosconi Ancona Emanuele Pancotto in fase di presentazione del match - dopo le partenze di Fabi, Fioravanti e Calvi. Sono arrivati giocatori importanti come Gay e Rocchi che hanno sicuramente aumentato in maniera importante i valori di talento ed imprevedibilità sugli esterni che, insieme a Magrini, Valentini e il giovane Memed, ne fanno una delle squadre di più spessore nel pacchetto esterni di tutto il girone. Anche i lunghi meritano grande rispetto con i vari Gloria, Rizzitiello e i giovani Ferraro e Cocco. Indubbiamente stanno vivendo un momento difficoltà ed il derby rappresenterà per loro un’opportunità di riscatto ed orgoglio per risalire la classifica ed uscire da questo trend. Per quanto ci riguarda anche noi viviamo questo derby in maniera sentita e con la voglia di portare a casa i due punti che garantirebbero di continuare il momento positivo e rafforzare la nostra posizione in classifica. Servirà una prestazione tosta, vera, di squadra come sappiamo fare e abbiamo già fatto. Scendiamo in campo non guardando la classifica ma puntando ad un unico obbiettivo, prima della sosta per la Coppa Italia.”