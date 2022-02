Serie B: La Luciana Mosconi in trasferta a Giulianova per continuare a vincere

Terza trasferta in una settimana per la Luciana Mosconi Ancona che domenica 20 febbraio sarà di scena a Giulianova nel match valevole per la 20a giornata di campionato. Dorici con il morale a mille per il duplice successo ottenuto in Romagna che è valso il 4°posto in solitaria. Cesena e Rimini hanno detto che la squadra è in salute e riesce a ottenere il massimo. In Abruzzo bisognerà dunque tenere alto questo livello per tornare a casa con i due punti, fondamentali per mettere altro fieno in cascina. Divieto assoluto di ritenere la sfida con la terzultima in classifica una gara abbordabile. Al PalaCastrum tradizionalmente c’è una squadra ostica che saprà vendere a caro prezzo la sua pelle e spesso sospinta da un pubblico caldo e passionale.

Giulianova è una squadra con oggettivi problemi di classifica. 6 punti in 19 gare giocate, una squadra che ha cambiato fisionomia e alternato in panchina due allenatori. Partenza col botto in campionato (vinto in casa contro Civitanova ed espugnato Jesi) e poi una lunga serie di risultati negativi fino al 12 dicembre quando in casa i giallorossi abruzzesi superano Montegranaro. Da quel momento altra striscia negativa aperta che dura da 7 partite. In mezzo a questo cammino incerto ai primi di dicembre è arrivato l’avvicendamento tecnico. Via Massimiliano Domizioli e dentro il pesarese ex Civitanova, Stefano Foglietti. La sua avventura giuliese è però durata poco più di un mese con il ritorno di Domizioli al timone da fine gennaio.

La squadra ha perso per strada il lungo Fattori, tornato a Legano, inserendo al suo interno l’esperto ex Civitanova Tommaso Milani e l’esterno under classe 2000 Gianluca Pierucci, giovane pesarese conosciuto e voluto proprio da Foglietti.

A livello statistico il miglior realizzatore dei giallorossi abruzzesi è l’esperto Gianluca Di Carmine (11.7 punti e 6.1 rimbalzi) seguito da Matteo Motta (10.2 punti). 9.4 di media per Olivier Giacomelli, 9 punti e 4.6 assist per l’ex Luciana Mosconi, Michele Caverni. Pierucci in 6 presenze colleziona 8.7 punti di media, mentre Luigi Cianci dalla partenza di Fattori sta aumentando minutaggio e fatturato offensivo (8.5). L’ultimo arrivato in giallorosso, Milani, sta viaggiando con 7 punti di media nelle sue 5 partite finora disputate con la nuova maglia.

Questa l’analisi di coach Emanuele Pancotto del prossimo avversario per Centanni e compagni.

“Siamo in un buon momento, sicuramente frutto del grande lavoro e del forte impegno che i ragazzi hanno svolto sin dall’inizio di stagione. Finiamo il ciclo difficile delle tre trasferte consecutive andando in un campo storicamente ostico contro una squadra come Giulianova che, a dispetto della classifica, gioca comunque una buona pallacanestro collettiva in attacco, alternando tatticismi in difesa. Rispetto all’andata, dopo la partenza di Fattori, hanno responsabilizzato più il lungo under Cianci, spostando anche nello spot di numero “4” con più frequenza Giacomelli. Inoltre hanno aggiunto due giocatori. Tommaso Milani, grande esperienza e talento, il secondo Pierucci, proveniente dalla C Gold Marche. Dobbiamo cercare di mantenere l’attenzione sui dettagli e l’intensità avuta tutto in questo periodo per poter portare a casa i due punti. Una vittoria che ci permetterebbe di chiudere questo ciclo di 4 partite fuori casa nell’ultime 5 uscite con un saldo ampiamente positivo.”