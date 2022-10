Serie B: La Luciana Mosconi cerca punti sul campo della USE Computer Gross Empoli

La prima trasferta fuori dai confini regionali della Luciana Mosconi Ancona vede i ragazzi di coach Coen arrivare fino al PalaSammontana i di Empoli dove sabato 22 ottobre si giocherà la 4a giornata di campionato contro la formazione locale targata Computer Gross.

Dorici e toscani viaggiano finora con un bilancio negativo. La Luciana Mosconi ha vinto una delle tre gare fin qui giocate, mentre l’USE ha fatto tris in fatto di sconfitte. Cammino sfavorevole finora per la squadra affidata quest’anno a coach Luca Valentino, il secondo più giovane tecnico dopo il rosetano Danilo Quaglia nei tre campionati nazionali, arrivato sulla panchina della prima squadra dopo gli anni nelle giovanili.

Empoli ha perso alla prima giornata a Fabriano (88-74) ceduto nell’unico precedente giocato in casa contro Fiorenzuola (63-74) ed è finito k.o. nell’ultima trasferta di Piacenza (68-57). Tre gare e tre battute d’arresto ma non sono mancati gli spunti che lasciano ben sperare per il futuro nonostante ancora non siano arrivati punti in classifica.

La squadra è giovane ma al suo interno non mancano elementi con esperienza nella categoria. Tra questi c’è senz’altro l’uomo simbolo dell’USE, colui che ha iniziato la sua 14a stagione in biancorosso come il capitano Daniele Sesoldi, classe 1992 che viaggia a 7 punti di media nelle prime tre uscite. Il miglior realizzatore fino a questo momento è l’esterno Penny Hidalgo, ex Bologna Basket che gira a 14 punti a partita finora ed è andato sempre in doppia cifra (15 sia all’esordio a Fabriano che con Fiorenzuola, 12 a Piacenza). Con lui in doppia cifra anche l’ex Libertas Livorno, Andrea Casella (media pari a 13,7, 20 punti con Fiorenzuola, 14 a Piacenza). Sfiora i 10 di media l’atletico lungo Obinna Nwokoye, avversario della Luciana Mosconi lo scorso anno con la maglia di Cesena che è anche il miglior rimbalzista di squadra con 4.3 carambole a partita. La stesso media di Alessandro Antonini, uno dei pochi confermati dell’ultima stagione che ha anche 8.3 punti. Buono finora l’apporto del ’99 Filippo Dal Maso, 12 punti domenica a Piacenza ,

Empoli davanti al suo pubblico del PalaSammontana non vorrà più fallire e cercherà dunque di incamerare i primi due punti della stagione che permetterebbero ai biancorossi di coach Valentino di agganciare la Luciana Mosconi acutendo la serie nera.