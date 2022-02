Serie B: La Luciana Mosconi in trasferta a Cesena per una sfida che sa di play-off

Prima di tre trasferte in otto giorni per la Luciana Mosconi Ancona che sabato (ore 20.30 diretta su LNP Pass) andrà a far visita al Tigers Cesena, formazione reduce da tre sconfitte nelle ultime 4 uscite che non ha giocato nello scorso turno per il rinvio della gara contro Faenza. I romagnoli di coach Davide Tassinari occupano l’ottavo posto in classifica con 16 punti a pari merito (ma con una gara in meno) con Teramo, mentre la Luciana Mosconi a quota 22 (e anch’essa con una partita da recuperare) fa parte del gruppo delle cinque squadre che insegue le prime due della classe, Roseto e NPC Rieti. Ecco quindi che il match del Carisport potrebbe diventare un nodo cruciale nella corsa playoff per entrambe le squadre. Una vittoria dei dorici significherebbe probabilmente mettersi definitivamente alle spalle i romagnoli cesenati considerando il 2-0 nello scontro diretto aggiunto al derivante +8 in classifica. Al contrario un’affermazione del Tigers vedrebbe entrare Cesena nel cuore della zona playoff ed aumentare le proprie credenziali in ottica post season.

Bilancio in parità fatto da 8 vittorie e altrettante sconfitte per il Tigers Cesena che ha mancato di continuità fino a questo momento. Due vittorie nelle prime sei giornate (contro Real Sebastiani e nel derby di Faenza). I successi di fila contro Sutor e Giulianova a cui hanno fatto poi seguito i k.o contro Senigallia e Jesi. Positivo il bilancio di dicembre con le tre vittorie contro Luiss, Teramo e Civitanova. Il 2022 si è aperto con i k.o di Rimini e in casa contro Imola. Il 30 gennaio il grande colpo al PalaSoujorner contro la Real Sebastiani all’overtime e poi la sconfitta nel recupero di Ozzano lo scorso 2 febbraio.

A introdurre il prossimo avversario della Luciana Mosconi Ancona è chiamato Emanuele Pancotto, vice coach della Luciana Mosconi che non potrà essere presente in panchina sabato al Carisport per motivi legati allo stato di quarantena cui è sottoposto in questo periodo.

Il lungo Fabio Bugatti è il miglior realizzatore della squadra di Tassinari con 12.1 punti di media. Alle sue spalle, unico altro in doppia cifra, l’atletico esterno Giulio Mascherpa (10.9). Fisicità vicino a canestro è portata dal duo formato da Obinna Nwokoye (9.5 punti e 6 rimbalzi) e Simon Anumba (9.6 punti, 6.7 rimbalzi). A dettare i tempi in cabina di regia il play under Ezio Gallizzi (8.7 punti). Dalla panchina non mancano risorse anche dopo la partenza di Salvatore Genovese (13 presenze con 11.2 punti e 3.5 rimbalzi prima di trasferirsi a Crema). Antonio Brighi garantisce finora 5.3 punti e 2.1 rimbalzi a uscita, il nazionale sammarinese Gioele Moretti viaggia a 7.7 punti e 3.1 rimbalzi a gara. A completare le rotazioni il lungo classe 2001 Vladan Arnaut (2.3 punti e 1.7 rimbalzi).

“Comincia il trittico di partite fuori casa consecutive in otto giorni. Cesena è un vero proprio scontro diretto per quanto riguarda le ambizioni di post season di entrambe. E’ una squadra molto tattica, sia a livello offensivo che difensivo. Rispetto al girone d’andata hanno perso il loro punto di riferimento in attacco come Genovese. Rimane comunque una formazione completa e lunga. Dovremo essere bravi a limitare il talento degli esterni e non subire l’atletismo dei loro lunghi. Dobbiamo dare seguito alla vittoria sofferta di domenica contro Montegranaro, dimenticandoci completamente la partita d’andata, vinta in maniera agile. Siamo consapevoli che che una vittoria in Romagna ci darebbe una grande iniezione di fiducia, sia per la settimana che andremo ad affrontare con le partite di Rimini e Giulianova, sia per la parte restante di campionato.”