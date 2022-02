Serie B: La Luciana Mosconi non si ferma. Sbancata Giulianova

La Luciana Mosconi Ancona cala il tris in una settimana cogliendo la terza vittoria in trasferta consecutiva dopo quelle di Cesena e Rimini. La squadra di Coen passa anche al PalaCastrum di Giulianova contro gli abruzzesi che prolungano così la loro serie negativa.

Pronostico della vigilia e valori della classifica rispettati in Abruzzo al termine di una partita dove la Luciana Mosconi ha avvertito delle difficoltà iniziali fino a quando il Giulia Basket è stata sorretta dall’ottima vena nel tiro da fuori. Progressivamente le percentuali dei giuliesi sono calate ed è cresciuta la squadra ospite che si è messa a condurre dalla fine del primo quarto non mollando più la presa. Una Luciana Mosconi forse meno lucida e concentrata nell’arco dell’intera partita ma qui entrano in ballo anche le tossine fisiche e mentali spese in una settimana così complessa e soprattutto nella grande vittoria di Rimini.

E’ un Piero Coen che torna dall’Abruzzo consapevole del fatto di aver ottenuto un ottimo risultato da questo tris di impegni lontano dal Palarossini. Vittorie che hanno rafforzato la 4a posizione in solitaria di Centanni e soci e che mettono sempre più in evidenza il sistema di gioco della squadra.

“E’ stata davvero una settimana perfetta e sicuramente non frutto di episodi ma di gare dove la squadra ha dimostrato di essere tale. Quindi faccio i complimenti a tutti. Oggi in particolare ci tenevo a portare a casa questa gara per ricordare e ringraziare il contributo importantissimo che Alessio Zandri ha dato fino allo scorso mercoledì. A lui va il mio ringraziamento e la mia ammirazione per essersi dimostrato un atleta all’altezza, ma soprattutto un uomo di rara serietà. Faccio davvero un grosso in bocca al lupo a lui. Tornando alla gara, ma ancora di più al campionato in genere, sottolineerei la crescita di un gruppo che, partito da zero, con grande dedizione sta provando a capire l’importanza di aiutarsi in difesa ed il piacere di passarsi la palla. Godiamoci il momento ma sappiamo che ora ci aspettano altre gare complicate che dimostreranno se saremo in grado di continuare questa crescita.”

Giulia Basket Giulianova - Luciana Mosconi Ancona 66-84 (21-25, 8-12, 17-22, 20-25)

Giulia Basket Giulianova: Tommaso Milani 17 (0/5, 5/12), Michele Caverni 16 (1/3, 3/7), Francesco Buscaroli 13 (2/2, 2/6), Olivier Giacomelli 7 (2/2, 1/2), Gianluca Di carmine 5 (2/4, 0/1), Gianluca Pierucci 5 (1/3, 1/2), Federico Bischetti 3 (0/0, 1/4), Luigi Cianci 0 (0/2, 0/0), Stefano Scarpone 0 (0/0, 0/0), Fabio Scarpone 0 (0/0, 0/0), Davide Pulcini 0 (0/0, 0/0), Giovanni Giansante 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 21 5 + 16 (Olivier Giacomelli 5) - Assist: 11 (Tommaso Milani 3)

Luciana Mosconi Ancona: Simone Centanni 20 (2/3, 3/7), Yannick Giombini 15 (4/6, 2/4), Tommaso Minoli 14 (3/5, 2/3), Andrea Quarisa 11 (5/5, 0/0), Alberto Cacace 7 (2/3, 1/4), Simone Pozzetti 7 (0/0, 1/3), Lorenzo Panzini 5 (1/1, 1/3), Edoardo Anibaldi 3 (0/0, 1/2), Thomas Aguzzoli 2 (1/2, 0/1), Veselin veselinov Gospodinov 0 (0/0, 0/0), Francesco Carboni 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 16 - Rimbalzi: 35 7 + 28 (Andrea Quarisa 10) - Assist: 11 (Lorenzo Panzini 4)