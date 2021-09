Luciana Mosconi Ancona vola in supercoppa. Battuta Civitanova 82 a 45

Vittoria convincente per la Luciana Mosconi Ancona. I biancoverdi battono la Virtus Civitanova per 82 a 45 passando cosi alle semifinali del torneo. Partita senza storia con i padroni di casa che hanno approfittato del ritardo di condizione e delle assenze degli ospiti.

La partita

Il Match è un assolo della Mosconi che sin dalle prime battute indirizza la sfida. Già nei primi dieci minuti il vantaggio anconetano è importante (22-9). Nel secondo quarto il divario tra le due squadre aumenta, con i padroni di casa in controllo e la Virtus che fa tremendamente fatica a trovare la via del canestro. Si va a riposo con la Mosconi che doppia la Virtus (46-23).

Nella ripresa è semplice gestione per i ragazzi di coach Coen, che amministrano e vanno anche oltre i 30 punti di vantaggio. Al 30' il parziale 62 a 34. Nell'ultimo periodo, i due allenatori si concedono vari esperimenti in vista delle prossime sfide e la partita scivola via senza ultiriori sussulti. Alla sirena il tabellone dice 82 a 45 per la Luciana Mosconi Ancona che porta a casa una vittoria convincente e si regala la semifinale contro Imola. Per la Virtus Civitanova una sconfitta ampiamente prevedibile visto il ritardo di condizione e le pesanti assenze nel roster.