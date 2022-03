Serie B: Luciana Mosconi Ancona - Senigallia anticipata a sabato 2 Aprile

Squadra in casa

La Luciana Mosconi Ancona comunica che la gara di campionato di Serie B, valevole per la 25a giornata contro la Pallacanestro Goldengas Senigallia inizialmente in calendario per domenica 3 aprile alle ore 18,00 al Palarossini, è stata anticipata a sabato 2 aprile ore 20.45 sempre sul parquet di Passo Varano.

Lo spostamento, ratificato dal Settore Agonistico della FIP dopo accettazione della Società senigalliese, si è reso necessario causa indisponibilità dell’impianto dorico che proprio da domenica 3 aprile sarà occupato dall’allestimento del musical Notre Dame de Paris in programma nei giorni 8, 9 e 10 aprile nell’arena dorica.