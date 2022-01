Serie B: La Luciana Mosconi Ancona sconfitta di misura a Rieti

La Luciana Mosconi Ancona va vicina all’impresa al PalaSoujorner di Rieti tenendo abbondantemente testa alla Real Sebastiani Rieti e uscendo sconfitta di appena 3 lunghezze. Sulla sirena finale la tripla dall’angolo di Alberto Cacace non trova il fondo della retina e priva la squadra dorica la possibilità di regalare a tutti all’overtime. Per i dorici si sgretolano così le possibilità di portare a casa una partita vissuta a strappi con i sabini che hanno comandato le operazioni nel primo tempo e gli ospiti bravi a rimanere incollati all’avversario e bravissimi a inizio di ripresa a mettere il naso avanti fino al +6.

La grande dose di esperienza e talento dei reatini ha impedito che l’inerzia della gara sia rimasta a lungo nelle mani anconetane. Rieti torna avanti guidata dai suoi senatori ma la Luciana Mosconi non ha mai mollato. Neanche quando l’avversario ha dato la sensazione di essersi preso la gara in mano. Sotto di 8 punti a 2′ dalla fine gli anconetani riaprono il destino del match con la tripla di Centanni, Rieti commette infrazione di 5″ sulla rimessa e Cacace lo punisce con la tripla del -2. Nei secondi finali Stanic viene mandato in lunetta due volte ma segna solo i primi due liberi. Lo 0/2 dell’esperto oriundo argentino fa rimanere Rieti sul +3 e consegna alla Luciana Mosconi 8″ per cercare il pari. Ma Cacace (uno dei migliori della squadra di Coen) scheggia solo il ferro mentre urla la sirena finale.

Real Sebastiani Rieti - Luciana Mosconi Ancona 76-73 (13-12, 23-21, 22-16, 18-24)

Real Sebastiani Rieti: Marco Contento 17 (2/5, 3/6), Klaudio Ndoja 16 (4/9, 1/2), Mario jose Ghersetti 13 (2/4, 3/6), Federico Loschi 11 (2/3, 2/9), Roman Tchintcharauli 10 (4/7, 0/0), Nicolas manuel Stanic 7 (0/3, 2/3), Omar Dieng 2 (1/2, 0/3), Zdravko Okiljevic 0 (0/0, 0/1), Eghosa samuel Ogiemwonyi 0 (0/0, 0/0), Alberto Chiumenti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 20 - Rimbalzi: 35 11 + 24 (Klaudio Ndoja 8) - Assist: 16 (Marco Contento 6)

Luciana Mosconi Ancona: Alberto Cacace 19 (3/5, 3/6), Simone Pozzetti 15 (1/4, 4/6), Simone Centanni 15 (2/7, 3/9), Thomas Aguzzoli 8 (3/5, 0/0), Lorenzo Panzini 5 (1/1, 1/1), Andrea Quarisa 4 (2/6, 0/0), Tommaso Minoli 4 (2/4, 0/5), Yannick Giombini 3 (0/1, 1/2), Alessio Zandri 0 (0/1, 0/0), Edoardo Anibaldi 0 (0/0, 0/0), Veselin veselinov Gospodinov 0 (0/0, 0/0), Francesco Carboni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 17 - Rimbalzi: 33 8 + 25 (Andrea Quarisa 10) - Assist: 15 (Tommaso Minoli 8)