Troppo Rieti per la Luciana Mosconi, primo k.o casalingo

La Luciana Mosconi Ancona conosce per la prima volta il sapore della sconfitta interna. Al Palarossini vince la Kienergia Rieti che mostra i muscoli e tutta la qualità del suo roster.

La squadra di Coen parte molto bene arrivando anche al +9 a metà del secondo quarto. Il merito a una difesa che sorprende i sabini e le loro basse percentuali al tiro. Il tempo di qualche adeguamento tattico e la correzione degli errori e Rieti sale in cattedra. Nella ripresa un parziale di 11-1 manda in orbita gli ospiti che approfittano dell’annebbiamento dorico con la Luciana Mosconi che ha troppi uomini in serata no.

Il vantaggio laziale arriva anche a +15 a inizio di ultimo quarto, qualche sprazzo dei locali riaccende il finale ma Rieti è chirurgico e spegne i sogni degli anconetani. Alla fine serata negativa per una Luciana Mosconi che tira male da tre punti (6/33 il totale da oltre l’arco con 4 triple che arrivano nel momento di massimo splendore e le altre due nel quasi garbage-time finale). Un k.o. che va ricondotto alla grande bontà degli avversari. Come dirà coach Coen a fine gara, la differenza tra le due squadre in questo momento è evidente e lo si è visto in campo.

Luciana Mosconi Ancona - Kienergia Rieti 59-73 (18-14, 14-20, 10-17, 17-22)

Luciana Mosconi Ancona: Lorenzo Panzini 15 (2/2, 3/7), Thomas Aguzzoli 14 (4/5, 2/4), Andrea Quarisa 12 (4/7, 0/0), Simone Centanni 10 (1/2, 1/7), Alberto Cacace 6 (2/5, 0/5), Tommaso Minoli 2 (0/3, 0/6), Yannick Giombini 0 (0/1, 0/3), Simone Pozzetti 0 (0/1, 0/1), Alessio Zandri 0 (0/0, 0/0), Francesco Carboni 0 (0/0, 0/0), Federico Ponzella 0 (0/0, 0/0), Edoardo Anibaldi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 20 - Rimbalzi: 37 13 + 24 (Andrea Quarisa 13) - Assist: 12 (Tommaso Minoli 4)

Kienergia Rieti: Marco Timperi 15 (4/8, 2/5), Francesco Papa 12 (4/4, 1/1), Maurizio Del testa 12 (0/0, 3/8), Michele Antelli 10 (1/2, 1/4), Edoardo Tiberti 10 (5/8, 0/0), Filippo Testa 7 (1/1, 1/5), Giorgio Broglia 7 (1/1, 1/3), Matteo Franco 0 (0/0, 0/3), Milos Vujanac 0 (0/0, 0/1), Davide Frizzarin 0 (0/0, 0/0), Eugenio Cortese 0 (0/0, 0/0), Gabriele Buccini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 21 - Rimbalzi: 30 5 + 25 (Michele Antelli, Giorgio Broglia 7) - Assist: 21 (Giorgio Broglia 7)