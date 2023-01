Serie B: La Luciana Mosconi vince il derby con Jesi e apre il 2023 nel modo migliore

La Luciana Mosconi Ancona ruggisce ancora al Palarossini. Settima vittoria in otto partite giocate sul proprio campo e aggancio in classifica alla General Contractor Jesi che si scioglie nel capoluogo interrompendo la sua serie positiva che durava da tre partite. Prova di grande sostanza dei dorici di Coen che esprimono ancora una volta il loro potenziale offensivo unendolo anche a una eccellente prestazione difensiva. Jesi alla prima spallata dei dorici accusa il colpo e non saprà più reagire veramente. Dal +13 per Ancona arrivato a metà del 2°quarto i leoncelli infatti hanno sempre rincorso e mai dato la vera sensazione di saper fare come rimontare davvero fino al -18 finale che è stato il massimo scarto dell’intera serata del Palarossini. Merito di una Luciana Mosconi vivace, puntuale e attenta su ogni lato del campo e capace di rendere vulnerabile una delle squadre migliori del campionato. Coen ruota nove uomini ottenendo il prezioso contributo da tutti compreso l’ultimo arrivato Guerra.

La Luciana Mosconi parte sospinta da un grande Ciribeni che segna 12 punti nel primo quarto. Jesi (che si presenta con Ferraro e Gatti debilitati dall’influenza avuta in settimana) si affida al tiro da fuori di Rocchi, conduce 9-4 e poi subisce un parziale di 8-0 firmato interamente Ciribeni. Il primo quarto è chiuso dall’impatto sulla partita di Bedin e dalla tripla di Gatti per il 17-14 del 10′.

Jesi rimette il naso avanti a inizio di secondo quarto trovando energia da Valentini (19-21) ma è il preludio all’ottimo periodo dei dorici che hanno un Bedin in formato extra. Il lungo trentino inizia dalla lunetta il suo show fatto di 11 punti e pieno di energia e muscoli. Dal 27-23 i dorici provano la fuga e arrivano al 36-23 grazie a Bedin e a un utilissimo Carnovali. Jesi cerca di reagire. La coppia Merletto-Marulli va a sprazzi ma basta per ridurre al di sotto della doppia cifra. Cicconi Massi porta gli ospiti a -5 (42-36) prima che arriva la tripla di Giombini e il canestro finale di Carnovali che scrive 46-38 sul punteggio di metà partita.

Il terzo quarto inizia con tanti errori, Jesi ha il 3°fallo di Filippini e Ancona allunga con la tripla di Giombini (51-39). La General Contractor trova una tripla del debilitato Ferraro ma Ancona riesce sempre a rispondere per le rime. Ciribeni e Giombini ripropongono il +13, poi arrivano i primi punti in bianconeroverde di Filippo Guerra, utile e puntuale alla causa dorica con appena qualche allenamento con i nuovi compagni. A -3’44” dalla fine del quarto c’è il time out di Ghizzinardi con i dorici avanti 57-44. Nella parte finale del periodo c’è un gioco da quattro punti di Ambrosin (61-47) ma Jesi ha un Cicconi Massi puntualissimo e riesce a chiudere il quarto sotto di 7 punti (61-54).

Ma l’inerzia sfugge ben presto di mano alla squadra di Ghizzinardi. Carnovali apre il suo ottimo quarto periodo con la tripla del +10 e il gioco da tre punti che ripropone ancora il +13 (67-54). E’ il momento migliore dell’attacco dorico che trova le nuove triple di Giombini e Panzini (73-59) a -7’03” dalla fine. La schiacciata di Giombini aggiorna il massimo vantaggio (+16, 75-59) e il divario tra le due squadre non scenderà mai più al di sotto di questo livello. Jesi sembra sfaldarsi a livello collettivo e smette di crederci anche perchè Ancona ogni volta che va in attacco fa malissimo. Carnovali trova la via del canestro come mai ha fatto finora e mette in fiducia tutta la squadra. La Luciana Mosconi è a +17 (80-63) e vede ormai il traguardo. 85-69 a -3′ dalla fine dopo la nuova bomba di Carnovali, Jesi trova solo canestri di Cicconi Massi ma servono davvero a poco. Carnovali realizza il canestro del 90-73, Ciribeni e Ambrosin arrotondano e il primo impegno del 2023 finisce con il 94-76 del 40′.

Luciana Mosconi Ancona – General Contractor Jesi 94-76 (17-14, 29-24, 15-16, 33-22)

Luciana Mosconi Ancona: Tommaso Carnovali 23 (4/6, 4/9), Leonardo Ciribeni 19 (3/8, 2/3), Alberto Bedin 18 (5/7, 0/0), Yannick Giombini 11 (1/7, 3/5), Lorenzo Panzini 9 (0/2, 3/5), Matteo Ambrosin 6 (1/1, 1/5), Filippo Guerra 4 (2/3, 0/1), Nikodem Czoska 2 (1/2, 0/2), Nicola Calabrese 2 (1/1, 0/0), Davide Petrilli 0 (0/0, 0/0), Niccolò Piccionne 0 (0/0, 0/0), Sega Tamboura 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 25 – Rimbalzi: 37 14 + 23 (Yannick Giombini 10) – Assist: 18 (Leonardo Ciribeni, Alberto Bedin, Lorenzo Panzini 4)

General Contractor Jesi: Filippo Cicconi massi 24 (10/11, 0/0), Roberto Marulli 16 (3/7, 2/8), Daniele Merletto 13 (2/4, 2/9), Simone Rocchi 8 (1/1, 2/5), Antonio Valentini 5 (1/1, 1/2), Giacomo Filippini 4 (2/5, 0/2), Massimiliano Ferraro 3 (0/0, 1/4), Patrick Gatti 3 (0/1, 1/2), Alex Ginesi 0 (0/1, 0/0), Yusupha Konteh 0 (0/0, 0/0), Giacomo Moretti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 – Rimbalzi: 29 11 + 18 (Filippo Cicconi massi, Giacomo Filippini 6) – Assist: 11 (Roberto Marulli 4)