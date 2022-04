Serie B: La Luciana Mosconi ospita Senigallia per interrompere la striscia negativa

Un Derby cercando di chiudere il ciclo negativo e inaugurare nel meglio dei modi l’ultima parte di regular season. La Luciana Mosconi Ancona ripone grandi speranze nella sfida del sabato sera al Palarossini (2 aprile, ore 20.45) contro la Goldengas Senigallia. Partita che assume tutti i crismi di BIG GAME sia per motivi legati al tradizionale campanilismo sia per quelli di classifica. Dorici e senigalliesi sono appaiati a quota 30 nel gruppo delle quattro squadre che si dividono e contendono dal quinto all’ottavo posto. Chi vince questo anticipo serale potrà dunque rinforzare la propria posizione all’interno della griglia playoff ipotecando anche quella 5a poltrona che in questo momento sembra il massimo traguardo raggiungibile da entrambe le formazioni.

Senigallia arriva dalla bella vittoria interna contro Cesena e da un periodo di grande fiducia con tre successi negli ultimi quattro incontri giocati. Stesso ruolino di marcia ottenuto nelle partite giocate in trasferta dove la formazione di coach Gabrielli ha ottenuto tre successi nelle ultime quattro andando a vincere a Jesi, Giulianova e Teramo, perdendo l’ultima di misura ad Ozzano. Un avversario in salute per una Luciana Mosconi che sta attraversando il suo periodo di crisi più acuto di questa stagione. Le tre sconfitte di fila hanno un pò spento l’ottimo inizio di girone di ritorno per i dorici fatto da sei successi nelle prime sette giornate compreso il recupero vinto in casa del Rimini.

La Goldengas si appoggia molto sullo stato di forma di quello che attualmente è il suo uomo più in forma. Lorenzo Varaschin viaggia a 13.3 punti e 9 rimbalzi ad uscita, e sarà molto interessante il duello sotto i vetri contro Andrea Quarisa trattandosi di due de migliori rimbalzisti del Girone C (il lungo dorico è terzo nella speciale classifica dietro ad Aromando di Faenza e allo jesino Gloria, mentre il senigalliese è quarto). In doppia cifra di media c’è anche l’esterno Filippo Giannini (13) che ha la 2a miglior percentuale nel tiro da tre punti di squadra dietro al metronomo pesarese Marco Giacomini. Il capitano della Goldengas ha 10 punti di media a uscita e tira con il 31% da oltre l’arco (Giannini subito dietro con il 30%) ed è anche uno dei migliori assistman del Girone (il 4°dietro al leader Vico, Mascherpa e Caverni). Elemento di esperienza è Luca Bedetti, assente nell’ultima partita contro Cesena, che ha 8.9 punti di media. Oltre a Varaschin sotto canestro opera il roccioso Alberto Bedin (9.1 punti e 7.8 rimbalzi) che è anche il primo nella classifica dei falli commessi (3.6). Si sta rivelando under di grande spessore il play Lorenzo Calbini, 4.1 punti di media e reduce dall’ottima prestazione contro Cesena (13 punti, 5/7 da due) così come di grande utilità e rendimento è l’altro figlio d’arte Francesco Gnecchi (6.5 punti). Dalla panchina esce anche il lungo Filippo Cicconi Massi (5.2 punti) giocatore che tradizionalmente fa sempre molto bene nei derby.

Nella Luciana Mosconi anti-Senigallia non ci sarà Thomas Aguzzoli, ancora alle prese con il suo problema alla caviglia che lo ripoterà in squadra fra una decina di giorni, oltre al baby Carboni perso in settimana. In settimana qualche linea di febbre per Alberto Cacace ma già dall’allenamento di giovedi il giocatore ligure è tornato regolarmente al suo posto. Sarà per la seconda volta a referto con la maglia bianconeroverde addosso il 2005 Niccolò Piccionne.

La presentazione della Goldengas Senigallia è affidata come sempre all’analisi di coach Emanuele Pancotto, assistente di Piero Coen sulla panchina della Luciana Mosconi, che vuole iniziare con una digressione.

“Ci tengo particolarmente, anche a nome di tutta lo staff e squadra, a rivolgere un grande in bocca al lupo ed un augurio di pronta guarigione al nostro Francesco Carboni, purtroppo infortunatosi durante la settimana in una partita delle giovanili. Un ragazzo d’oro dalle grandi doti umane che ci sta permettendo, sin dallo scorso anno, di poterci allenare quando si presentano defezioni e problematiche, portando sempre grande positività e voglia di impegnarsi in ogni singolo allenamento. E’ una grave perdita per noi che speriamo di riaverlo nel minor tempo possibile. Il derby di sabato è fondamentale per tanti aspetti. Sia per invertire il trend negativo di tre sconfitte che stiamo vivendo, sia per classifica, e perchè vincere ci permetterebbe di andare anche sul 2-0 negli scontri diretti a cinque giornate al termine della regular season. Senigallia è in un momento di grande fiducia. Una squadra molto pericolosa in attacco, ama correre in campo aperto e a difesa schierata cerca di poter arrivare alla soluzione migliore di tiro. Inoltre dimostra di avere grande aggressività in difesa. Per noi sarà una grandissima occasione. Sappiamo che l’avversario è uno di quelli molto difficili, a maggior ragione in un derby, ma da parte nostra abbiamo la grandissima volontà ed intenzione di portare a casa questi due punti che in questo momento della stagione valgono veramente tanto.”