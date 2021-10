Basket, Luciana Mosconi Ancona - Giulia Basket Giulianova 78 a 68

La Luciana Mosconi Ancona non si ferma e si regala la quarta vittoria consecutiva in campionato. A fare le spese dell'ottimo periodo dei dorici è la Giulia Basket Giulianova.

Al PalaRossini i ragazzi di coach Coen concedono più del solito in difesa ma allo stesso tempo muovono bene il pallone in attacco e riescono a trovare con più continuità la via del canestro. Gara di parziali con Ancona che parte forte e prova a scappare dopo i primi 10 minuti (25 -14). Nel secondo periodo la reazione ospite non si fa attendere, infatti si va all'intervallo con le due squadre divise solo da 4 punti dopo il 14 -21 a favore di Giulianova.

Nella ripresa arriva lo strappo decisivo della Luciana Mosconi che nel terzo quarto mette in campo la sua proverbiale difesa e concede a Giulianova solo 10 punti. Nell'ultimo quarto i padroni di casa gestiscono i tentativi di rientrare degli ospiti e possono festeggiare la 4a vittoria consecutiva.

Luciana Mosconi Ancona - Giulia Basket Giulianova 78-68 (25-14, 14-21, 21-10, 18-23)

Luciana Mosconi Ancona: Simone Centanni 22 (3/4, 3/8), Andrea Quarisa 16 (8/11, 0/0), Alberto Cacace 14 (2/4, 2/5), Simone Pozzetti 11 (1/3, 3/7), Tommaso Minoli 6 (3/6, 0/2), Lorenzo Panzini 5 (1/2, 1/2), Thomas Aguzzoli 2 (1/2, 0/2), Yannick Giombini 2 (1/2, 0/0), Alessio Zandri 0 (0/0, 0/0), Veselin veselinov Gospodinov 0 (0/0, 0/0), Francesco Carboni 0 (0/0, 0/0), Edoardo Anibaldi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 39 4 + 35 (Simone Pozzetti 10) - Assist: 14 (Lorenzo Panzini 7)

Giulia Basket Giulianova: Olivier Giacomelli 19 (5/9, 3/5), Luigi Cianci 16 (8/10, 0/1), Giovanni Fattori 11 (2/11, 2/4), Gianluca Di carmine 9 (3/6, 1/1), Federico Bischetti 6 (0/1, 2/2), Francesco Buscaroli 5 (1/3, 1/3), Matteo Motta 2 (1/3, 0/5), Michele Caverni 0 (0/3, 0/2), Shadi Nafea 0 (0/0, 0/0), Davide Pulcini 0 (0/0, 0/0), Fabio Scarpone 0 (0/0, 0/0), Stefano Scarpone 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 1 / 4 - Rimbalzi: 35 5 + 30 (Olivier Giacomelli 9) - Assist: 15 (Michele Caverni 7)