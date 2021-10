Basket, Luciana Mosconi Ancona - Tigers Cesena 75 a 56

La Luciana Mosconi Ancona domina e vince contro i Tigers Cesena. Una vittoria importante per i ragazzi di coach Coen contro un avversario che arrivava dalle vittorie contro due delle squadre migliori del girone come Rieti e Faenza.

Sistemato l'attacco Ancona porta a casa i due punti grazie al suo marchio di fabbrica, la difesa. Anche oggi, infatti, i dorici hanno concesso solo 56 punti a Cesena. Una partita in controllo per Ancona che dopo il primo primo quarto (21 a 17), ha preso il largo toccando anche il +20. I tigers non sono mai riusciti a trovare con continuità la via del canestro e la vittoria non è mai stata in discussione.

Luciana Mosconi Ancona - Tigers Cesena 75-56 (21-17, 22-11, 13-9, 19-19)

Luciana Mosconi Ancona: Lorenzo Panzini 16 (2/6, 4/10), Alberto Cacace 15 (5/8, 1/4), Tommaso Minoli 11 (1/2, 2/6), Simone Pozzetti 10 (0/2, 2/3), Andrea Quarisa 10 (4/4, 0/0), Simone Centanni 5 (0/2, 1/5), Thomas Aguzzoli 4 (0/3, 0/2), Edoardo Anibaldi 2 (0/1, 0/0), Alessio Zandri 2 (0/0, 0/0), Veselin veselinov Gospodinov 0 (0/0, 0/0), Federico Ponzella 0 (0/0, 0/0), Francesco Carboni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 27 - Rimbalzi: 38 15 + 23 (Andrea Quarisa 12) - Assist: 10 (Lorenzo Panzini 4)

Tigers Cesena: Giulio Mascherpa 11 (2/4, 2/3), Simon Anumba 11 (1/2, 2/4), Antonio Brighi 9 (2/2, 1/1), Ezio Gallizzi 7 (2/2, 1/4), Gioele Moretti 6 (0/1, 2/5), Fabio Bugatti 6 (3/7, 0/0), Salvatore Genovese 4 (2/6, 0/2), Vladan Arnaut 2 (1/3, 0/1), Obinna Nwokoye 0 (0/1, 0/0), Rene’ maurice Ndour 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 14 - Rimbalzi: 22 5 + 17 (Simon Anumba 6) - Assist: 5 (Giulio Mascherpa, Antonio Brighi 2)