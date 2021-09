La Goldengas si...svela presentandosi ai tifosi ed alla città

La Pallacanestro Senigallia si è ufficialmente presentata ai propri tifosi e alla città per la stagione 2021/2022. A far da cornice all'atteso evento, la suggestiva location di Scalozero. giovane e vibrante come il roster che ha accolto. In rappresentanza della città e delle istituzioni, Sindaco e Vicesindaco hanno dato il benvenuto ai nuovi innesti e alle ormai collaudate presenze di casa Goldengas. Partecipate le parole di elogio spese sulla Spiaggia di Velluto verso il movimento cestistico ed il suo contributo alla città.

«La Pallacanestro Senigallia, fiore all’occhiello della città, è maestra in coesione, progettualità e resilienza – ha dichiarato il sindaco Massimo Olivetti – ed auspico di veicolare gli stessi inestimabili valori all’interno della mia amministrazione. Auguro a tutti un campionato divertente e ricco di soddisfazioni».

Carica d’entusiasmo la dirigenza, che nelle figure di Presidente e Vicepresidente, ha trasmesso tutta la passione e la tonicità che si respira per questo nuovo inizio di stagione. Il Presidente Sonia Fileri esordisce annunciando il proseguo della partnership con il main sponsor Goldengas «che continua ad alimentare la fiamma, simbolo della società energetica e della passione che quotidianamente impegniamo nel nostro progetto». Immancabile l’encomio al lavoro svolto dal Presidente uscente Moroni, che continuerà ad esser parte fondamentale della compagine societaria: «ringrazio Claudio per aver dato negli anni corpo e sostanza al progetto Pallacanestro Senigallia, che oggi la nuova dirigenza eredita con l’auspicio di perpetuare il virtuoso percorso fino ad oggi intrapreso».

A chiosa dell’intervento, la Presidente si dichiara fiduciosa ed elettrizzata per l’imminente inizio di stagione, certa che regalerà passione e divertimento a tutti i tifosi, invitandoli calorosamente ad assicurarsi un seggiolino al PalaPanzini sostenendo la campagna abbonamenti, che quest’anno sarà numericamente ridotta per le direttive ministeriali anti-covid. In sede, presso il Palazzetto, i tifosi che vorranno sottoscrivere l’abbonamento saranno accolti dalle 16:00 alle 19:00: la tessera darà diritto – al costo di € 120 – all’ingresso per le gare casalinghe di Supercoppa e Campionato, con possibilità di ristoro in caso di limitazioni derivanti dall’andamento della pandemia da Covid-19.

La serata si è conclusa con l’annuncio del nuovo roster; i giocatori nuovi e riconfermati, uno ad uno, hanno preso il microfono presentandosi alla città, facendo trasparire un comune senso d’orgoglio e attaccamento ai colori biancorossi.