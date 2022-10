Serie B: La Janus Fabriano in trasferta a Faenza contro i Blacks di coach Garelli

La Ristopro Janus Basket Fabriano affronterà domenica alle ore 18 la seconda trasferta stagionale, nonché uno dei big-match della quarta giornata. La squadra di Daniele Aniello è attesa dalla Raggisolaris Blacks Faenza, una delle formazioni più accreditate del girone C. Entrambe hanno 4 punti, l’unica sconfitta è maturata contro una squadra imolese nella seconda giornata: la Janus ha perso contro l’Andrea Costa Imola, Faenza è stata battuta in casa dalla Virtus Imola.

Alla guida della formazione neroverde c’è coach Luigi Garelli, uno degli allenatori più importanti della categoria, in cui ha condotto in passato tre squadre al successo (Forlì, Vigevano e Latina), e che nel complesso vanta sette promozioni nel curriculum. Nella scorsa stagione Faenza è arrivata in semifinale playoff, dove il suo percorso è stato interrotto da Rimini, ma la bontà del lavoro svolto ha indotto la società a confermare il blocco composto da Sebastian Vico, Giacomo Siberna, Marco Petrucci, Simone Aromando, Lorenzo Molinaro e Giovanni Poggi. L’unico volto nuovo nel pacchetto senior è Andrea Pastore, in arrivo da Roseto, e un altro importante innesto è stato quello in regia del 21enne Alessandro Voltolini, sceso dalla A2 affrontata con l’Assigeco Piacenza.

Fabriano e Faenza si affrontarono l’1 dicembre 2019 al PalaCattani, con vittoria dei biancoblù 61-67: rispetto a quella partita, nessun giocatore fa più parte dei due organici. Giacomo Siberna è stato compagno del biancoblù Patrizio Verri nel 2020-21 alla Rucker San Vendemiano, quando affrontarono proprio la Janus nell’appassionante semifinale playoff conclusa in gara-5.