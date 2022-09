Pajola-Polonara che orgoglio, c’è il marchio anconetano nell’impresa dell’Italbasket

ANCONA- C’è anche il marchio degli anconetani Achille Polonara e Alessandro Pajola nell’impresa dell’Italbasket che, superando la Serbia 94-68, si è garantita l’accesso ai Quarti di Finale degli Europei che si giocheranno mercoledì alle 17.15 a Berlino contro la Francia.

Pajola ha segnato un solo punto su tiro libero ma ha difeso alla sua maniera, preso rimbalzi e distribuito assist. Polonara invece ha segnato 16 punti timbrando anche un canestro da “casa sua” – intendendosi da lontanissimo - nel momento cruciale della gara. «Sapevano che avemmo dovuto incontrare delle difficoltà - ha commentato ai cronisti presenti Polonara - Dovevamo essere concentrati sulle cose che potevamo controllare e siamo stati bravi a non disunirci nei momenti difficili. Anzi, ci siamo uniti ancora di più nel momento giusto e abbiamo dimostrato che eravamo pronti a combattere fino all'ultimo; questo giocando spavaldi sia in attacco che in difesa e aiutandoci l'uno con l'altro consapevoli che loro sono una squadra di talento e di esperienza».