Italbasket, il sindaco Mancinelli omaggia Davide Paolini per i campioni Polonara e Pajola

ANCONA- Nel giorno dei Quarti di Finale dell’Europeo di Basket tra Italia e Francia (in programma oggi, 14 settembre, alle 17.45 a Berlino), il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli insieme all’assessore allo sport Davide Paolini ha ricevuto un totem del basket anconetano e regionale come Davide Paolini:

“Oggi insieme con l'assessore allo sport Guidotti ho incontrato Davide Paolini, un anconetano che è una colonna del basket marchigiano e nazionale. Da sempre Davide dedica il suo impegno al movimento cestistico regionale e ha anche preso parte come capo delegazione Fip ai campionati under 18 in Turchia. Per questo lo abbiamo premiato con una targa e siamo stati felicissimi di ricevere da lui le maglie dei nostri grandi campioni di casa: Achille Polonara e Alessandro Pajola. Siamo l'unica città italiana ad avere due atleti tra i dodici della nazionale. Quanto impegno e quanti talenti nella nostra Ancona”.