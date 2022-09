Eurobasket, l’Italia degli anconetani Pajola e Polonara parte alla grande: Estonia ko

ANCONA- Parte bene l’Italbasket, dove figurano anche gli anconetani Achille Polonara e Alessandro Pajola, imponendosi 83-62 nella gara d’esordio contro l’Estonia. Particolarmente sugli scudi Fontecchio (19 punti) e Melli (17). Stasera – 3 settembre - gli azzurri di coach Gianmarco Pozzecco torneranno in campo contro la Grecia.

Per Polonara 12 punti e una prestazione di grande qualità condita da una serie di assist preziosi per i compagni che ne hanno beneficiato. Buono anche l’impatto di Pajola che ha avuto la possibilità di giocare minuti importanti mostrandosi come sempre molto arcigno in fase difensiva.