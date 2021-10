Basket, anche Innoliving tra gli sponsor della Luciana Mosconi

La Luciana Mosconi Ancona è lieta di comunicare che il marchio Innoliving SpA entra a far parte degli sponsor della Società dorica.

Innoliving nasce dall’esperienza decennale di un gruppo di professionisti nel settore dell’healthcare, cura della persona e piccoli elettrodomestici. Propone apparecchi elettronici di uso quotidiano per monitorare la salute e la forma fisica, strumenti innovativi per esaltare la bellezza, per la cura della persona e del bambino, ma anche piccoli elettrodomestici, apparecchi antizanzare e una linea di prodotti innovativa per la cura dell’aria in casa e in ambienti professionali.

«Puntiamo sui giovani e siccome ne abbiamo di promettenti potremo fare bene». Parola di Marcello Chiodoni, Direttore Sportivo della squadra che nei giorni scorsi ha accompagnato una delegazione formata da Thomas Aguzzoli, Yannik Giombini e Simone Pozzetti presso la sede della Innoliving, azienda che sponsorizza la maglia della squadra e alcuni spazi al palazzetto.

«Abbiamo quattro derby nelle Marche, alcune forti squadre nel girone, ma pensiamo di fare bene e di far crescere il basket ad Ancona e sul territorio, perchè vogliamo far crescere la squadra», hanno detto i giocatori.

Ad accogliere dirigenti e giocatori alla Innoliving c’erano Francesco Tamberi, direttore commerciale consumer e Igor Frascaroli direttore marketing:

«Da sempre crediamo nel territorio e cerchiamo di renderlo più attraente per chi ci vive – ha detto Igor Frascaroli -. Per questo è per noi naturale investire nello sport. La nostra strategia di marketing prevede un rafforzamento dei legami con il mondo sportivo e che ci possa dare un ritorno in termini di visibilità nazionale. Del resto le nostre squadre sono autentiche officine di atleti e di giovani che praticano rispettando i valori e avendo obiettivi importanti. Auguriamo buon campionato a questi ragazzi e di raggiungere sempre risultati eccezionali».