Basket giovanile, il programma della prima "Innoliving cup"

ANCONA - Una domenica di basket giovanile al Palascherma. Il 2 ottobre nell’impianto dorico di Via Monte Pelago si svolgerà infatti la prima edizione della “Innoliving cup”, torneo quadrangolare riservato alla categoria Under 15 (annata 2008-2009) che prevede la disputa delle due semifinali e relative finali che delineeranno la classifica finale. Il torneo è organizzato dal Cab Stamura Ancona in collaborazione con Innoliving , azienda che si occupa di distribuzione di apparecchi healthcare ed elettronici di uso quotidiano da sempre vicina allo sport e all'attività dei giovani.

Oltre al CAB Stamura, guidato in panchina da Gianluca Cianforlini e Sandro Pozzetti, partecipano al quadrangolare il Raggisolaris Academy Faenza, il Pescara Basket e One Team Forlì. Il programma del torneo prevede l’opening game delle 9.30 tra i biancoverdi padroni di casa e Faenza, a seguire l’altro incrocio Pescara-Forlì. Alle 14.00 si riprenderà con la finalina per il 3°posto, e poi quella che assegna la manifestaizone tra le vincenti delle due gare del mattino. La premiazione dei vincitori e di tutte le squadre partecipanti avverrà successivamente al Palarossini nell’intervallo della partita di Serie B tra la Luciana Mosconi Ancona e Tigers Romagna valevole per la 1a giornata di campionato. Tutti gli atleti sfileranno sul parquet del PalaPrometeo Estra a suggello della bella giornata di sport vissuta insieme.

«Da sempre crediamo nel territorio e cerchiamo di renderlo più attraente per chi ci vive - ha detto Igor Frascaroli direttore marketing di Innoliving - per questo è stato naturale lanciare con il club la Innoliving Cup. La nostra strategia di marketing prevede un rafforzamento dei legami con il mondo sportivo. Del resto le nostre squadre sono autentiche officine di atleti e di giovani che praticano rispettando i valori e avendo obiettivi importanti». Per l’occasione all’interno del Palascherma sarà allestito un corner dove si potranno conoscere i dettagli dei prodotti forniti da INNOLIVING e entrare in possesso di esclusive promozioni riservate ai presenti alla manifestazione.

Il programma

ore 9.30 CAB Stamura Ancona-Raggisolaris Academy Faenza

ore 11.00 One Team Forlì-Pescara Basket

ore 14.00 Finale 3°-4°posto

ore 16.00 Finale 1°-2°posto

ore 18.30 circa PREMIAZIONE SQUADRE al PALAROSSINI