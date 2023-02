Serie B: La Pallacanestro Goldengas ospita i Tigers Romagna per una sfida da non fallire

Squadra in casa

Squadra in casa Senigallia

Torna in campo la Goldengas Senigallia. Nella 19esima giornata di campionato, i ragazzi di coach Peverada, affrontano i Tigers Romagna fanalino di coda della classifica.

Non sarà una sfida da sottovalutare per i padroni di casa che affrontano una squadra rivoluzionata che venderà cara la pelle per mantenere la categoria.

La goldengas arriva da un turno di riposo ed ha potuto allenarsi al meglio e concentrarsi con più tempo su questa sfida da non fallire se si vogliono mantenere vive le speranze di una qualificazione playoff.

Appuntamento domenica 12 febbraio, palla a due alle 18.00.