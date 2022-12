Serie B: La Goldengas Senigallia cade ad Ozzano dopo il supplementare

Sconfitta esterna per la Pallacanestro Goldengas Senigallia che, sul campo della Sinermatc Ozzano, cade dopo un tempo supplementare in una sfida molto combattuta.

Partenza sprint degli ospiti che mettono subito la partita sui binari giusti in un primo quarto che li vede avanti di 7 punti. Nel secondo quarto Ozzano entra decisamente in partita e risponde colpo su colpo ai tentativi di fuga degli ospiti, all'intervallo lungo Senigallia è avanti di 5 punti.

Nel terzo quarto si spegne la luce in casa Goldengas. Gli ospiti infatti, non fanno piu canestro e subiscono il parziale di Ozzano che ribalta il match ed entra nell'ultimo quarto avanti di 7 lunghezze. Nel quarto periodo Senigallia si ritrova e riesce a pareggiare forzando la gara all’overtime.

Il supplementare per gli ospiti però, è una vera debacle con Senigallia che non fa mai canestro in un parziale impietoso di 14 a 0 con cui Ozzano conquista la vittoria.

Sinermatic Ozzano - Pall. Goldengas Senigallia 84-70 (13-20, 21-19, 24-12, 12-19, 14-0)

Sinermatic Ozzano: Marco Barattini 25 (4/6, 5/7), Simone Lasagni 14 (1/4, 4/6), Dimitri Klyuchnyk 13 (5/8, 1/2), Gioacchino Chiappelli 10 (4/5, 0/2), Tommaso Felici 8 (3/5, 0/0), Matteo Folli 6 (3/7, 0/1), Simone Bonfiglio 5 (1/2, 0/9), Francesco Buscaroli 3 (0/2, 1/1), Filippo Salsini 0 (0/0, 0/0), Riccardo Galletti 0 (0/0, 0/0), Carlo Balducci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 12 - Rimbalzi: 39 6 + 33 (Simone Bonfiglio 8) - Assist: 22 (Marco Barattini 6)

Pall. Goldengas Senigallia: Marco Giacomini 16 (2/4, 3/8), Matteo Santucci 16 (2/7, 2/11), Emanuele Musci 11 (3/7, 0/0), Matteo Neri 8 (1/6, 2/7), Francesco Gnecchi 7 (2/2, 1/5), Luca Valle 5 (1/3, 1/3), Michael Lemmi 4 (2/7, 0/2), Matteo Cerruti 3 (0/0, 1/1), Matteo Valletti 0 (0/0, 0/0), Simone Pozzetti 0 (0/0, 0/0), Diego Arceci 0 (0/0, 0/0), Cristiano Marini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 21 - Rimbalzi: 35 12 + 23 (Emanuele Musci, Michael Lemmi 7) - Assist: 22 (Marco Giacomini 9)