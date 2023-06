Goldengas Senigallia: Luigi Giacomelli è il nuovo GM

La Pallacanestro Senigallia ufficializza il nuovo GM Luigi Giacomelli, confermando la decisione di non cercare al di fuori della società biancorossa la figura chiamata a sostituire Federico Ligi.

Giacomelli manterrà anche il ruolo di Vice Presidente.

Le parole di impegno e ringraziamento del nuovo General Manager : "Sono onorato della fiducia che la società ha riposto in me per ricoprire questo ruolo cosi importante e delicato, in particolare la Presidente Sonia Fileri. Sono motivato e determinato nel impiegare tutte le mie forze e capacità nello sviluppo della Pallacanestro Senigallia. Chi già mi conosce sa l' impegno e la volonta che metterò in questa nuova avventura. Per chi non mi conosce, vi aspetto al palazzetto! ".