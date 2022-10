Serie B: La Luciana Mosconi di fronte all'ostacolo Goldengas Senigallia

Arriva il derby alla prima trasferta della stagione 22/23. Incasellati i due punti all’esordio la Luciana Mosconi Ancona è pronta ad affrontare il primo banco di prova lontano dal Palarossini. Trasferta logisticamente comoda ma dai contenuti intensi e impronosticabili che solo un DERBY può portare. Capitan Panzini e compagni domenica andranno a far visita alla Goldengas Senigallia che ha perso all’esordio a Piacenza e vuole presentarsi nella maniera migliore possibile davanti al suo pubblico nella prima casalinga.

Si rinnova la sfida tra dorici e senigalliesi per un incrocio che tradizionalmente promette partite degne di essere definite DERBY. La Goldendas Senigallia edizione 22/23 è affidata alle cure tecniche del coach anconetano doc, Paolo Filippetti, reduce da sette stagioni alla Taurus Jesi, l’ultima in Serie C Gold, e con un passato anche da capo allenatore della Stamura Basket (in DNC nel 2010/2011). Il 52enne coach dorico ha in estate assemblato una squadra affiancando la competenza del DS Federico Ligi, celebre per formare squadre notoriamente valide e altamente competitive. Rispetto al team che nella scorsa stagione ha raggiunto la semifinale playoff contro Rieti, sono rimasti il neo capitano Marco Giacomini e l’atletico esterno Francesco Gnecchi. Alla voce neo acquisti primeggia l’ex Luciana Mosconi, Simone Pozzetti, tornato sulla Spiaggia di Velluto dopo la positiva stagione scorsa nella squadra dorica e dopo l’altrettanto eccellente biennio giocato proprio in casacca Goldengas. Da Omegna è arrivato l’ala piccola Matteo Santucci, giocatore di categoria visto anche in A2 a Jesi nel 18/19 e che arriva a Senigallia dopo cinque campionati di B (Palestrina, Faenza, Torrenova, Bisceglie e appunto Omegna). Nell’ultima stagione alla Paffoni anche la guardia Matteo Neri che arriva da un ultimo campionato chiuso anzitempo (soltanto 6 presenze) per un serio infortunio al ginocchio subito a novembre. Sotto i tabelloni ecco la sostanza dell’ex Civitanova, Emanuele Musci, che va a comporre un settore lunghi con all’ interno l’ex Pielle Livorno, Michael Lemmi. Il play Luca Valle, classe 2002 arrivato nelle Marche dopo il suo primo anno di B a Monopoli e l’ala Matteo Cerruti, un 2001 che era con coach Filippetti alla Taurus l’anno scorso, sono gli under pronti a dare il loro prezioso contributo alla causa senigalliese.

A Piacenza la Goldengas è partita con un quintetto composto da Giacomini, Santucci, Neri, Pozzetti e Musci. Il miglior realizzatore è stato Neri con 18 punti e 4/5 da tre punti. Con l’esterno del 1998 sono andati in doppia cifra anche Santucci (15) e Giacomini (13) in una gara dove c’è stata una buona partenza dei biancorossi (16-24) che si sono presentati avanti anche all’intervallo (41-42). Nella ripresa Piacenza ha alzato il ritmo e con delle ottime percentuali al tiro ha messo alle corde la Goldengas che ha smarrito la sua verve e la sua intensità, caratteristiche che avevano contraddistinto il precampionato degli uomini di Filippetti arrivati ad un passo dalla Final Four di Supercoppa battendo nel loro percorso Jesi, Imola e Faenza, venendo sconfitta soltanto da Roseto nell’ultimo turno prima delle Finals di Forlì.