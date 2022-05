Serie B: La Goldengas Senigallia ospita Imola per l'ultima di regular season

Squadra in casa

Squadra in casa Senigallia

La qualificazione play-off è già in tasca ma, nell'ultima sfida di regular season, la Goldengas Senigallia ospita l'Andrea Costa Imola per mantenere il sesto posto in classifica.

Partita che quindi vale per entrambe le squadre che arrivano a pari punti agli ultimi 40' stagionali. Entrambe le squadre sono già sicure di giocare gli spareggi promozione ma possono migliorare ulteriolmente la loro posizione. Si gioca quindi per conoscere l'avversario di una post season davvero interessante.

Appuntamento domenica 8 maggio, palla a due alle 18.00.