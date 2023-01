Serie B: La Goldengas Senigallia comincia il 2023 con una sconfitta

Il 2023 della Goldengas Senigallia comincia con una sconfitta. I marchigiani si arrendono, tra le mura amiche, alla Blacks Faenza al termine di una gara combattuta fino alla fine.

Senigallia parte forte e si porta avanti, ma i Blacks mettono subito le cose in chiaro e grazie a Poggi e alle alte percentuali offensive chiudono la prima frazione avanti 27-18. La Goldengas reagisce alla grande e con un break di 17-2 ribalta il punteggio andando sul 40-35 poi ci pensa Vico allo scadere a segnare il 41-40 con cui si arriva all’intervallo.

Il secondo tempo è un susseguirsi di emozioni e di sorpassi da entrambe le parti con i Blacks che provano in più occasioni a chiudere i conti. Ancora una volta Senigallia non molla e con Giacomini trova la parità a 56’’ dalla fine: 73-73. Gli ultimi secondi sono palpitanti e a 17’’ il pallone arriva nelle mani di Vico che costruisce una grande azioni firmando la tripla del 76-73 ad 1’’ dalla fine con un colpo da biliardo sfruttando anche il tabellone. Senigallia chiama time out e affida il tiro del supplementare a Giacomini, ma il suo tiro da tre non ha fortuna.

Pall. Goldengas Senigallia - Blacks Faenza 73-76 (18-27, 22-14, 16-11, 17-24)

Pall. Goldengas Senigallia: Matteo Neri 19 (5/7, 2/6), Marco Giacomini 16 (2/3, 2/5), Emanuele Musci 11 (5/9, 0/0), Filippo Giannini 10 (3/8, 0/4), Michael Lemmi 10 (1/2, 2/3), Simone Pozzetti 3 (1/5, 0/3), Luca Valle 2 (1/3, 0/1), Matteo Cerruti 2 (1/1, 0/0), Cristiano Marini 0 (0/0, 0/0), Diego Arceci 0 (0/0, 0/0), Jacopo Casabianca 0 (0/0, 0/0), Alessandro Camilletti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 27 - Rimbalzi: 34 5 + 29 (Emanuele Musci 8) - Assist: 12 (Marco Giacomini, Filippo Giannini 3)

Blacks Faenza: Simone Aromando 24 (7/13, 1/2), Sebastian Vico 13 (4/9, 1/3), Alessandro Voltolini 12 (1/3, 3/3), Giovanni Poggi 11 (4/8, 0/1), Giacomo Siberna 7 (2/5, 1/2), Marco Petrucci 6 (0/3, 1/5), Andrea Pastore 3 (0/2, 1/5), Paolo Bandini 0 (0/1, 0/1), Samuel Nkot nkot 0 (0/0, 0/0), Nicolò Ragazzini 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Molinaro 0 (0/0, 0/0), Gianluca Mazzagatti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 23 - Rimbalzi: 34 10 + 24 (Simone Aromando 9) - Assist: 11 (Sebastian Vico, Andrea Pastore 3)