Serie B: La General Contractor Jesi ospita la Virtus Imola per provare l'aggancio in classifica

Si apre il girone di ritorno per la General Contractor Jesi che, al Pala Triccoli, ospita la Virtus Imola in una sfida che può regalare l'aggancio in classifica.

Dopo la sconfitta contro Ozzano, altra gara interna per Jesi che può subito riscattarsi in una sfida dal sapore di playoff. Imola infatti, ha solo due punti in più in classifica. La Virtus arriva al PalaTriccoli con 16 punti frutto di 8 vittorie e 6 sconfitte con l'ultimo k.o. arrivato sul campo del bakery basket Piacenza.

Jesi non può permettersi un altro k.o. tra le mura amiche e dovrà necessariamente giocare una partita all'altezza dell'avversario.

Appuntamento domenica 22 gennaio, palla a due alle 18.00.