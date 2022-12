Serie B: La General Contractor Jesi di fronte alla corazzata Sebastiani Rieti

La decima giornata di campionato mette di fronte alla General Contractor jesi la sfida alla capolista Real Sebastiani Rieti. Una montagna difficilissima da scalare per i marchigiani che ci proveranno anche grazie al sostesgno del pubblico del Pala Triccoli.

La Real Sebastiani Rieti è probabilmente la principale favorita al salto di categoria. Un roster allestito con grande qualità e profondità che, in questo inizio di stagione, sta confermando tutte le aspettative. Infatti, i laziali sono primi in classifica con 8 vittorie e una sola sconfitta nelle prime nove gare disputate con il miglior attacco e la quarta miglior difesa del campionato.

Sarà una sfida durissima per Jesi che dovrà giocare una partita perfetta per provare a portare via la vittoria.

Appuntamento domenica 4 dicembre, palla a due alle 18.00.