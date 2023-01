Serie B: La General contractor Jesi ospita Ozzano nell'ultima del girone di andata

Squadra in casa

Squadra in casa Jesi

Si chiude il girone di andata del campionato di Serie B. La General Contractor Jesi ospita la Sinermatic Ozzano per una sfida da playoff. Infatti, entrambe le squadre sono appaiate in zona playoff con 14 punti in classifica con 7 vinte e 6 perse.

I marchigiani arrivano dalla sconfitta nel derby con Ancona e vogliono provare subito a riscattarsi tra le mura amiche dove il cammino fino ad ora è stato molto altalenante.

Ozzano arriva dalla sconfitta interna contro Fiorenzuola e vuole provare subito a rialzarsi. Il cammino in trasferta per la Sinermatic è in perfetto equilibrio con 3 vittorie e 3 sconfitte.

Una sfida complicata e molto equlibrata quella che si preannuncia al PalaTriccoli domenica 15 gennaio con la palla a due che sarà alzata alle 18.00.