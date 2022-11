Serie B: La General Contractor Jesi alla ricerca del tris di vittorie in casa dell'Andrea Costa Imola

Squadra in casa

Squadra in casa Jesi

Dopo due vittorie consecutive, la General Contractor Jesi vuole calare il tris. L'ostacolo però sarà impegnativo per i marchigiani impegnati in trasferta sul campo dell'Andrea Costa Imola alla ricerca disperata della vittoria.

Partita complicata per Jesi che vuole continuare la striscia di vittorie in un inzio di stagione davvero ottimo con 5 vittorie e 3 sconfitte nelle prime otto gara che hanno portato i ragazzi di coach Ghizzinardi al sesto posto in classfica.

L'Andrea Costa Imola è alla ricerca della vittoria che manca da ben cinque partite. I romagnoli vogliono provare ad interrompere la striscia di sconfitte e faranno affidamento sul supporto dei propri tifosi.

Appuntamento domenica 27 novembre, palla a due alle 18.00.