Playoff Serie B: La Goldengas Senigallia fa l'impresa. Vince gara 5 a Bisceglie e vola in semifinale

Impresa della Goldengas Senigallia che si regala la sfida alla Real Sebastiani Rieti nella serie di semifinale del tabellone 4 dei playoff di Serie B Old Wild West. I Marchigiani, dopo la netta sconfitta di gara 4, vincono a Bisceglie in un PalaDolmen gremito a supportare la squadra di casa.

Decisivo, lo sforzo prodotto dalla Goldengas nei primi due quarti. Bisceglie (priva dell’infortunato Vavoli) è partita con un 4-0 rivelatosi fuoco di puglia perché gli ospiti hanno sfoderato uno 0-12 e mantenuto le redini del confronto beneficiando dell’incapacità degli avversari di fare canestro con un’accettabile continuità.

I Lions hanno sbagliato la metà dei tiri liberi di cui hanno usufruito, fallito numerosi tiri aperti e Senigallia ne ha approfittato toccando anche il + 13 (17-30). La stanchezza ha ridotto progressivamente la capacità degli ospiti di rendersi produttivi in attacco (appena 19 i punti realizzati fra terzo e quarto periodo) ma, Bisceglie non ne ha approfittato a causa delle troppe disattenzioni.

La rimonta dei padroni di casa però, è arrivata a 7 minuti dalla sirena con un canestro di Giunta (42 pari) e Dron ha firmato il primo sorpasso dalla lunetta. Dopo il vantaggio pugliese con Dron (46-44),ci ha pensato la tripla di Gnecchi (46-47) a dare il controsorpasso agli ospiti. I Lions però non hanno mollato ma, una volta rimessa la testa davanti grazie all’acuto di Filiberto Dri, si sono fatti infilare dopo pochissimi secondi da Varaschin per il canestro decisivo. Infatti, il punteggio non è più cambiato nonostante le diverse le opportunità sprecate dai Lions per vincere e avanzare in semifinale.

Senigallia fa, l'impresa conquista gara 5 in trasferta e adesso il sogno continua.

Lions Basket Bisceglie - Goldengas Senigallia 48-49 (10-16, 10-14, 17-11, 11-8)

Lions Basket Bisceglie: Gabriel Dron 14 (4/10, 1/8), Edoardo Fontana 9 (0/4, 3/7), Simone Giunta 8 (4/7, 0/1), Marco Giannini 5 (1/2, 1/2), Marcelo Dip 4 (1/4, 0/0), Filiberto Dri 4 (2/5, 0/1), Emmanuel Enihe 2 (1/5, 0/6), Fadilou Seck 2 (1/2, 0/0), Alessandro Mastrodonato 0 (0/0, 0/0), Ferdinando Provaroni 0 (0/0, 0/0), Davide Vavoli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 10 - Rimbalzi: 39 10 + 29 (Edoardo Fontana, Marcelo Dip 9) - Assist: 13 (Filiberto Dri 4)

Goldengas Senigallia: Lorenzo Calbini 11 (4/6, 0/4), Lorenzo Varaschin 11 (5/9, 0/0), Marco Giacomini 10 (2/2, 2/16), Francesco Gnecchi 9 (3/6, 1/6), Filippo Cicconi massi 6 (3/5, 0/2), Alberto Bedin 2 (1/5, 0/0), Davide Terenzi 0 (0/0, 0/2), Davide Rossini 0 (0/0, 0/0), Giammarco Giuliani 0 (0/0, 0/0), Nicolò Venturi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 5 - Rimbalzi: 39 10 + 29 (Lorenzo Varaschin, Alberto Bedin 10) - Assist: 8 (Lorenzo Calbini, Lorenzo Varaschin, Francesco Gnecchi 2)